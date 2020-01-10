Dağ 2 oyuncuları kimler, konusu ne? Dağ 2 filmi nerede çekildi?

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Murat Serezli, Ufuk Bayraktar gibi isimlerin yer aldığı Dağ 2 filmi için heyecan dorukta. Film serisinin ilkinin de oldukça sevildiği herkes tarafından biliniyor. Serinin ikinci filmini izlemek isteyenler merakla beklerken yönetmenliğini ve senaristliğini Alper Çağlar üstleniyor. Sınır ötesi bir operasyonda özel kuvvetlerin yaşadığı olayın anlatıldığı filmin iki baş kahramanı Oğuz ve Bekir oluyor. Görevlerinin üzerinden 6 yıl geçmesine karşın çok gizli bir görev için tekrar operasyon timine katılan iki kahraman Türk askeri mücadelesini sonuna kadar gösterecek. Filmin hayranları konusunu, oyuncularını, filmin nerede çekildiğini merak ederken bu yöndeki araştırmalarına da hız kazandırdı. Bu bağlamda; Dağ 2 filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Dağ 2 nerede çekildi?

DAĞ 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dağ 2 filmini izleyenler filmin nerede çekildiğini merak ediyor. Dağ 2 filmi çekimleri Ankara, Konya ve Adana'nın çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilmiştir.

DAĞ 2 OYUNCULARI

Dağ 2 filmi oyuncu kadrosunda Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Murat Serezli, Ahu Türkpençe, Atılgan Gümüş, Murat Arkın, Armağan Oğuz ve Bedii Akın gibi isimler yer alıyor.

DAĞ 2 FİLMİ KONUSU

Teröristlerin elinden kurtulmayı başaran iki arkadaş Oğuz ve Bekir, 6 yıl sonra özel bir görev için Özel Kuvvetler 8. Muharebe Arama Kurtarma Timi'ne katılır. Timin özel görevi ise Kuzey Irak'ta bir terör örgütü tarafından kaçırılan gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmaktır. Ancak bu sefer düşman geçmişteki gibi bir tane değildir. MAK'ın karşısında bu acımasız coğrafyada birbiriyle çatışan birden fazla kuvvet vardır ve işler bu sefer hiç olmadığı kadar zordur.