Git Başımdan filmi nerede çekildi? Git Başımdan konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu

Git Başımdan filmi vizyondaki yerinin ardından bu sefer de televizyon ekranlarında izleyicilerinin karşısına çıkacak. 2016 yapımı olan filmin oyuncuları arasında Şahin Irmak, Aslı Tandoğan gibi isimler yer alırken yönetmen koltuğunda ise Şahin Altuğ yer alıyor. Macera dolu bir yol hikayesini konu alan yapımın Muğla'da çekildiği biliniyor. Peki, Git Başımdan konusu nedir? Git Başımdan filmi nerede çekildi? Oyuncuları ve hakkında merak edilenler haberimizde…

GİT BAŞIMDAN OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Şahin Altuğ'un yaptığı Git Başımdan, yapımını Asteros Film'in üstlendiği 2015 yapımı Türk filmi. Filmin başrollerini Şahin Irmak, Bülent Emrah Parlak ve Aslı Tandoğan paylaşıyor. Filmin çekimleri İstanbul, Eskişehir ve Muğla'da gerçekleştirildi. Şahin Irmak canlandırdığı karaktere uymak için 10 yıldır kesmediği bıyıklarından vazgeçti. Film 29 Ekim 2015 tarihinde vizyona girmiştir.

Şahin Irmak - Latif Selamsız

Bülent Emrah Parlak - Mansur

Aslı Tandoğan - Selin

Seda Güven - Reyhan

Nevra Serezli - Yasemin

Vedi İzzi

Özgür Ozan

Erşan Utku Ölmez

GİT BAŞIMDAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Latif Selamsız annesi ile birlikte yaşayan ve sade bir hayat süren genç bir adamdır. Bir gün sevgilisi olan Reyhan'a ayrılmak istediğini söylemek ister. Lakin, nasıl olduğunu anlamadan kıza evlilik teklifinde bulunur. Düğün günü evlenmek istemediğine karar veren Latif, iç sesinin de desteği ile düğününden kaçar. Yolda iç sesi olan Mansur, ve Selin isimli bir kızla tanışır. Üçlünün yolculuğu devam ederken komik olaylar yaşanır.

GİT BAŞIMDAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Bülent Emrah Parlak ve Şahin Irmak'ın başrollerini paylaştığı 'Git Başımdan' filminin çekimleri Muğla'nın Datça ilçesinde yapıldı. filmin Eskişehir'de çekilen düğün sahnelerine ise peri masallarını andıran bir şato ev sahipliği yaptı.