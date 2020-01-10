Git Başımdan filmi nerede çekildi? Git Başımdan konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu

Git Başımdan filmi vizyondaki yerinin ardından bu sefer de televizyon ekranlarında izleyicilerinin karşısına çıkacak. 2016 yapımı olan filmin oyuncuları arasında Şahin Irmak, Aslı Tandoğan gibi isimler yer alırken yönetmen koltuğunda ise Şahin Altuğ yer alıyor. Macera dolu bir yol hikayesini konu alan yapımın Muğla'da çekildiği biliniyor. Peki, Git Başımdan konusu nedir? Git Başımdan filmi nerede çekildi? Oyuncuları ve hakkında merak edilenler haberimizde…
Yönetmenliğini Şahin Altuğ'un yaptığı Git Başımdan, yapımını Asteros Film'in üstlendiği 2015 yapımı Türk filmi. Filmin başrollerini Şahin Irmak, Bülent Emrah Parlak ve Aslı Tandoğan paylaşıyor. Filmin çekimleri İstanbul, Eskişehir ve Muğla'da gerçekleştirildi. Şahin Irmak canlandırdığı karaktere uymak için 10 yıldır kesmediği bıyıklarından vazgeçti. Film 29 Ekim 2015 tarihinde vizyona girmiştir.
Şahin Irmak - Latif Selamsız
Bülent Emrah Parlak - Mansur
Aslı Tandoğan - Selin
Seda Güven - Reyhan
Nevra Serezli - Yasemin
Vedi İzzi
Özgür Ozan
Erşan Utku Ölmez
Latif Selamsız annesi ile birlikte yaşayan ve sade bir hayat süren genç bir adamdır. Bir gün sevgilisi olan Reyhan'a ayrılmak istediğini söylemek ister. Lakin, nasıl olduğunu anlamadan kıza evlilik teklifinde bulunur. Düğün günü evlenmek istemediğine karar veren Latif, iç sesinin de desteği ile düğününden kaçar. Yolda iç sesi olan Mansur, ve Selin isimli bir kızla tanışır. Üçlünün yolculuğu devam ederken komik olaylar yaşanır.
Bülent Emrah Parlak ve Şahin Irmak'ın başrollerini paylaştığı 'Git Başımdan' filminin çekimleri Muğla'nın Datça ilçesinde yapıldı. filmin Eskişehir'de çekilen düğün sahnelerine ise peri masallarını andıran bir şato ev sahipliği yaptı.