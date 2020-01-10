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filmi nerede çekildi? Her Şey Mümkün film konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bu akşam ekranlarına gelecek olan filmi için heyecan dorukta. 2017 yılında vizyona giren film; romantik, komedi ve macera türlerinde olup yönetmen koltuğunda Alper Babayağmur oturuyor. Başrollerinde , , gibi isimlerin yer aldığı film kendi dünyasında yaşayan İbrahim karakterinin tamamen değişen hayatını izleyiciye sunacak. Zengin bir işadamı, sevgilisiyle birlikte yakalandığı fotoğraflarla şantaja maruz kalınca kendine çareler arayacak ve bu da kendisine tesadüfen ikizi kadar benzeyen tesisatçı İbrahim olacak. İbrahim ile yer değiştirecek ve hikaye burada başlayacak. Merakla beklenen nerede çekildi? Her Şey Mümkün filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Giriş Tarihi: 10.1.2020 11:59
Her Şey Mümkün filmi nerede çekildi? Her Şey Mümkün film konusu nedir, oyuncuları kimler?

Show Tv ekranlarına bu akşam gelecek olan Her Şey Mümkün filmi için geri sayım başladı. Kendi dünyasında yaşayan İbrahim karakterinin hayatının bir anda değişeceği hikaye izleyiciye sunulacak. Bir işadamının kaldığı şantaj dolayısıyla kendine tıpatıp benzeyen İbrahim'i bulacak ve onunla yer değiştirecek. 2017 yılında vizyona giren film; romantik ve macera türlerini barındırıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile izleyenlerin bir kez daha izlemek isteyeceği izlemeyenlerin ise izlemek isteyeceği Her Şey Mümkün filmi nerede çekildi? Her Şey Mümkün film konusu nedir, oyuncuları kimler?

HER ŞEY MÜMKÜN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İlk olarak 19 Mayıs 2017'de vizyona giren Her Şey Mümkün filmi Antalya'nın farklı ilçelerinde çekildi.

HER ŞEY MÜMKÜN FİLMİ KONUSU

İbrahim, kendi küçük dünyasında yaşayıp giden bir tesisatçıdır. Bir gün piyangodan büyük ikramiyeyi kazanır. Uzun bir tatile çıkmaya karar verir. Kaldığı otelde kalan ünlü manken Pelin ile bir aşk yaşamaya başlar. Ancak gerçek göründüğü gibi değildir. İbrahim ünlü bir iş adamına ikizi kadar benzemektedir ve onun yerine geçmiştir. Her şey yolunda giderken Pelin ile İbrahim aşk yaşamaktadır. Bir yanda İbrahim'in geride bıraktığı gerçek yaşamı, bir yanda zengin dünyası. Mafya, ihanet, magazin dünyası karmaşası içinde kadınlar ipleri ele alacaktır.

HER ŞEY MÜMKÜN FİLMİ OYUNCULARI

Başrollerinde Yetkin Dikinciler ve Azra Akın'ın yer aldığı romantik-komedi filmin yönetmen koltuğunda Alper Babayağmur oturuyor. Senaryoyu da Babayağmur ile birlikte Ayşe Babayağmur ve Apa Mehmet Şen kaleme aldı. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Goncagül Sunar, Mehtap Bayrı, Bahtiyar Engin, Kaan Girgin, Bora Sivri ve Haldun Dormen yer alıyor.

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