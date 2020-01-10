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bu akşam neden yok? ne zaman yayınlanacak?

Ekranların sevilen dizisi yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başrollerinde Akın Akınözü (Miran Aslanbey) ve Ebru Şahin (Reyyan Şadoğlu) yer aldığı dizi Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Yeni yıla girmiş olmamızla birlikte vatandaşlar ekranlarda yer alan yapımların bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Yayın akışına bir süre aran veren diziler arasına Hercai dizisi de girmiş oldu. Bu akşam ATV’nin yayın akışında görülmeyen dizinin akıbetini merak edenler internetten araştırma yapmaya başladı. Dizinin son bölümünde ise Miran'ın anneannesini Aslanbey konağına getirmesiyle Azize ve Şükran yıllar sonra yüzleşmiştir. Yaşanan yüzleşme sonrası annesinin geçmişiyle ilgili yeni bilgiler öğrenen Miran artık hangi gerçeğe inanacağı konusunda büyük bir ikilem yaşamıştır. Peki Hercai bu akşam neden yok? ! ne zaman yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 10.1.2020 10:00
Hercai bu akşam neden yok? Hercai yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 10 Ocak ATV yayın akışı

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi yeni bölümü merakla bekleniyor. Başrollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu gibi daha birçok başarılı oyuncunun yer aldığı dizinin yeni bölümü ATV yayın akışında görülmüyor. Yeni yılda yapılan sözleşmeler sebebi ile dizi bu hafta yayınlanmayacak. Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kişi tarafından seyredilen dizinin yeni bölümü merakla beklenirken konuya yönelik bir açıklama geldi. son bölümünde 10 Ocak Cuma ATV yayın akışı programı ile bu sorunun cevabını öğrenebilirsiniz. Peki, ne zaman yayınlanacak? Peki; ? !

HERCAİ BU AKŞAM NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ATV ekranlarının her Cuma günü reyting rekorları kırdığı yapımı sorusu internet üzerinden yoğun olarak araştırılıyor. Haberimizin devamından konuyla ilgili tüm detaylara erişebilirsiniz.

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Hercai bu akşam neden yok? Hercai yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 10 Ocak ATV yayın akışı
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