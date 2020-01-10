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gerçek mi? konusu ve oyuncuları!

konusu gerçek mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2017 yapımı olan filmin başrolünde Hızlı ve Öfkeli filmiyle ünlenen başarılı oyuncu Dwayne Johnson bulunuyor. Filmin yönetmen koltuğunda Jake Kasdan otururken, filmin senaryosu ise Scott Rosenberg'e emanet. Vizyonda olduğu süreçte oldukça ilgi gören film gerçek bir hikayeyi anlatıp anlatmadığı merak ediliyor. Fantastik ve aksiyon dolu sahneleriyle henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak. Peki, Jumanji: Vahşi Orman filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Jumanji: Vahşi Orman hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 10.1.2020 12:50
Jumanji: Vahşi Orman konusu gerçek mi? Jumanji: Vahşi Orman filmi konusu ve oyuncuları!

Jumanji: Vahşi Orman filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Sinema severler filmin ATV'de yayınlanacağını öğrenmesinin ardından " Jumanji: Vahşi Orman konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?" sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Heyecanla oyunu incelemeye başlayan ve oynamaya koyulan dört ergen kendilerini vahşi bir ormanda avatarların bedenlerinin içinde bulmasını konu alan filmin başrolünde Dwayne Johnson bulunuyor. Peki Jumanji: Vahşi Orman filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde!

JUMANJİ: VAHŞİ ORMAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dört zoraki arkadaş, her biri özel güçlere sahip avatarlara dönüşerek, Jumanji'nin riskli ve tehlikeli dünyasında mahsur kalırlar. Ya hayatlarının en tehlikeli macerasına atılacaklar, ya da sonsuza dek Jumanji'nin içinde kalacaklardır.

1995 yapımı kült film Jumanji'nin devam halkası olan filmin başrollerini Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart ve Nick Jonas üstleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda Jake Kasdan otururken, filmin senaryosu ise Scott Rosenberg'e emanet.

JUMANJİ: VAHŞİ ORMAN OYUNCULARI KİMLER?

Karen Gillan, Dwayne Johnson, Missi Pyle, Jack Black, Kevin Hart

JUMANJİ: VAHŞİ ORMAN KONUSU GERÇEK Mİ?

Aksiyon ve macera türündeki filmin konusu gerçek değildir.

JUMANJİ: VAHŞİ ORMAN FİLMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Jumanji: Vahşi Orman filmi bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak.

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