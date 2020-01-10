Recep İvedik 2 konusu ne oyuncuları! Recep İvedik 2 filmi nerede çekildi?

Bu akşam Kanal D'de ekrana gelecek olan Recep İvedik 2 filmini izleyeceğiz. Tam bir kahkaha tufanı olan filmde babaannesiyle birlikte yaşayan Recep'in başına gelen olaylara şahit olacağız. Filmi izleyenler veya yeniden izlemek isteyenler ise '' Recep İvedik 2 filmi konusu ve oyuncuları'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Peki Recep İvedik 2 nerede çekildi? İşte filmin konusu ve oyuncuları!
Recep'in tek yakını, babaannesidir. Babaannesi Recep'in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını ister. Recep babannesinin istekleri için harıl harıl kendisine iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. Torpilli Recep, bir yandan işyerinde terör estirirken, bir yandan da işi öğrenecektir...
Şahan Gökbakar - Recep İvedik
Gülşen Özbakan - Pakize İvedik
Efe Babacan - Hakan İvedik
Çağrı Büyüksayar - Ali Kerem
Asiye Dinçsoy - Yakuza
Zeynep Çamcı - Zeynep
Aysan Sümercan - Yoga Hocası
Füsun Öztoprak
Müjde Uzman
Gülşah Şahin
Esin Gündoğdu
Oya Salman
Yıldıray Yıldızoğlu
Meltem İpekçi
Ayfer Çalgıcı
Erkan Baltacı
Begüm Öner
Ayşe Özkök
Recep İvedik 2 filminin çekimleri, sadece İstanbul'da gerçekleştirildi. Filmin çekimleri için çeşitli mekanlar kullanıldı ve birçok ilçede set kuruldu.