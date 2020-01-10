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filmi bugün vizyona girdi! konusu nedir, oyuncuları kimler?

2016 yılında yayın hayatına dizi olarak başlayan filmi olarak karşımıza çıkıyor. Adana’da yaşayan bir grup gencin kanun dışı olaylarını konu alan yapım milyonlar tarafından heyecanla bekleniyordu. Söz konusu grubun mahalle sakinlerini koruma ve kollama çabaları onları hem dizilerinde hemde gerçek hayatta adeta kahramanlara dönüştürdü. Dizi şarkıları dâhil olmak üzere her hareketi gündem olan bu yapım şimdi ise sinemada sevenleri ile buluşacak. Peki, konusu nedir? Sıfır Bir sinema filmi oyuncuları kimler? İşte hakkında merak edilen her şey…

Giriş Tarihi: 10.1.2020 15:39
Sıfır Bir sinema filmi bugün vizyona girdi! Sıfır Bir sinema filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bu hafta vizyona giren filmler arasında yerini alan Sıfır Bir sinema salonlarında izleyicileriyle buluşacak. Heyecanla beklenen yapım dizi olarak başlamış ve youtube kanalında yayınlanmıştı sonrasında milyonlarca izleyici kazanan film 3. sezonu ile birlikte kabuk değiştirerek daha büyük bir prodüksiyon ile blutv platformuna geçiş yaptı. Bugün vizyona giren film vatandaşların yoğun olarak internetten araştırdığı konu haline geldi. Peki, Sıfır Bir sinema filmi konusu nedir? Sıfır Bir sinema filmi oyuncuları kimler?

SIFIR BİR SİNEMA FİLMİNİN KONUSU

Adanalı çete lideri Savaş, yakın dostları Cihat ve Azad'la birlikte, yaşadığı şiddetle dolu hayatı geride bırakıp İzmir'e yerleşir ve oto yıkamacı açarlar. Gayrimeşru hayata geri dönmemeye ve ellerine silah almadan yaşamaya kararlıdırlar. Ta ki küçük kız Melek, annesini bir otel odasında organları alınmış halde ölmek üzere bulana kadar. Taciz girişimine de uğrayan minik Melek, peşindekilerden kaçıp oto yıkamacıya Savaş ve dostlarının yanına sığınınca olaylar başlar.

SIFIR BİR OYUNCU KADROSU

Savaş Satış ve Onur Akbay, Cengizhan Yurdutek, Burak Akyüz, Mehmet Elmas, Hakan Aydın, minik oyuncu Hiro Hami ve Salih İnci rol alıyor.

Filmde Cihat Sarsılmaz karakterini canlandıran Onur Akbay da yola amatör ve az sayıda kişiden oluşan bir kadroyla çıktıkları dizinin, kamera arkasında 100, 150 kişinin çalıştığı dev bir prodüksiyona dönüştüğünü ifade etti.

YouTube'da 2016'nın ilk aylarında yayımlanan dizinin ilk bölümünün bir hafta sonunda milyon izleyiciyi geçtiğini kaydeden Akbay, şu bilgileri verdi: "Biz de neye uğradığımızı şaşırdık aslında. Çünkü beklemiyorduk böyle bir şeyi. Dizinin tutmasından sonra Türkiye'de bir karşılığımızın olduğunu anladık ve bu böyle devam etti. Bu işin tutmasındaki sebep, Türkiye'de daha önce, sokağı bu kadar derin ve açık bir şekilde anlatan bir projenin olmamasıydı. Bir de doğru insanların bir araya gelmesi ve herkesin kafasının, beyninin açık olmasından kaynaklıydı. Ayrıca doğru senaryoyla, doğru hikayeyle yola çıktık aslında."

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Sıfır Bir sinema filmi bugün vizyona girdi! Sıfır Bir sinema filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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