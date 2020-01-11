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Hangisi, dallı ve benekli çeşitleri de olan eskiden kullanılan ipekli ve pamuklu bir kumaştır? Sandal, Kayık, İskele kumaş ve Kürek kumaş

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "Hangisi, dallı ve benekli çeşitleri de olan eskiden kullanılan ipekli ve pamuklu bir kumaştır?" sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan ‘Hangisi, dallı ve benekli çeşitleri de olan eskiden kullanılan ipekli ve pamuklu bir kumaştır?’ sorusu ve cevabı yer alıyor.

Giriş Tarihi: 11.1.2020 22:37 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 22:44
Hangisi, dallı ve benekli çeşitleri de olan eskiden kullanılan ipekli ve pamuklu bir kumaştır? Sandal, Kayık, İskele kumaş ve Kürek kumaş

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan Hangisi, dallı ve benekli çeşitleri de olan eskiden kullanılan ipekli ve pamuklu bir kumaştır? sorusu merak konusu oldu.

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi, dallı ve benekli çeşitleri de olan eskiden kullanılan ipekli ve pamuklu bir kumaştır? sorusu ve cevabı…

SORU: Hangisi, dallı ve benekli çeşitleri de olan eskiden kullanılan ipekli ve pamuklu bir kumaştır?

Cevap:Sandal

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Hangisi, dallı ve benekli çeşitleri de olan eskiden kullanılan ipekli ve pamuklu bir kumaştır? Sandal, Kayık, İskele kumaş ve Kürek kumaş
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