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Elinize bir tartı alıp tartılacak olsanız hangisinde daha ağır gelirdiniz? Gezegenler ve yer çekimi

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "Elinize bir tartı alıp tartılacak olsanız hangisinde daha ağır gelirdiniz?" sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan ‘Elinize bir tartı alıp tartılacak olsanız hangisinde daha ağır gelirdiniz?’ sorusu ve cevabı yer alıyor.

Giriş Tarihi: 11.1.2020 22:31 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 22:45
Elinize bir tartı alıp tartılacak olsanız hangisinde daha ağır gelirdiniz? Gezegenler ve yer çekimi

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan Elinize bir tartı alıp tartılacak olsanız hangisinde daha ağır gelirdiniz? sorusu merak konusu oldu.

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Elinize bir tartı alıp tartılacak olsanız hangisinde daha ağır gelirdiniz? sorusu ve cevabı…

SORU: Elinize bir tartı alıp tartılacak olsanız hangisinde daha ağır gelirdiniz?

Cevap: Dünya

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Elinize bir tartı alıp tartılacak olsanız hangisinde daha ağır gelirdiniz? Gezegenler ve yer çekimi
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