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Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen ünlü Kleopatra, Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır? Kleopatra kimdir - Cevap!

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen ünlü Kleopatra Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatradır sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen ünlü Kleopatra Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatradır sorusu ve cevabı yer alıyor.

Giriş Tarihi: 11.1.2020 23:32 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 23:32
Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen ünlü Kleopatra, Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır? Kleopatra kimdir - Cevap!

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen ünlü Kleopatra Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatradır sorusu merak konusu oldu.

1 MİLYONLUK SORUYA 1 SORU KALDI!

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Jül Sezar ve Marcus Antoniusla yaşadığı aşkla bilinen ünlü Kleopatra Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatradır , sorusu ve cevabı…

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Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen ünlü Kleopatra, Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır? Kleopatra kimdir - Cevap!
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