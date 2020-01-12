Cansu Özbay kimdir? Filenin Sultanları Cansu Özbay kaç yaşında ve nereli?

Filenin Sultanları'ndan Cansu Özbay ismi merak ediliyor. Bugün gerçekleşecek Türkiye Almanya final maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Türkiye için heyecan dorukta. A Milli Voleybol Takımımız gerekli son hazırlıkları yaparken Polonya'yı mağlup etmesi ile de sosyal medyada gündem oldu. Başarılı isimlerin yer aldığı voleybol takımı sporcuları bütün güçleri ile mücadele ettiler. Performansları ile göz dolduran sporcular trend olurken vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarını da sürdürüyorlar. Bugünkü maçta Almanya'yı yenerse Türkiye Tokyo Olimpiyatları Oyunları'na katılmaya da hak kazanacak. Bu bağlamda; A Milli Voleybol Takımı sporcularından Cansu Özbay kimdir? Cansu Özbay kaç yaşında ve nereli?

CANSU ÖZBAY KİMDİR?

1996 doğumlu genç voleybolcu Cansu Özbay spor yaşantısına Arkas alt yapısında adım atmıştır.

2014 senesinde Beşiktaş'a ve bu sezon ortasında Nilüfer Belediyespor formasını giymiştir. Ardından 2015-2016 sezonunda Beşiktaş takımının formasını giymiş ve son olarak 2016-2017 sezonunda Vakıfbank Bayan Voleybol takımına transfer olmuştur.

Türkiye Milli Takım formasının alt yaş kategorilerinde de forma giyen Cansu Özbay pasör olarak görev yapmaktadır.

İzmir'de dünyaya gelen Cansu Özbay aslen İzmir Urla'lıdır.