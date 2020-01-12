Ebrar Karakurt kimdir? Filenin Sultanları Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli? İşte yanıtı

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Elemeleri'nde bu akşam voleybol milli takımımız final maçına çıkacak. Yarı finalde Polonya'yı 3-2 mağlup etmeyi başaran milliler, finalde Almanya'yı yenmesi durumunda Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanacak. Bu noktada voleybol milli takımımızın sporcuları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Final etabına kadar gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken 'Ebrar Karakurt kimdir?' sorusu vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Filenin Sultanları Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli? İşte bu soruların yanıtları ve Ebrar Karakurt biyografisi

EBRAR KARAKURT KİMDİR? FİLENİN SULTANLARI EBRAR KARAKURT KAÇ YAŞINDA NERELİ?

17 Ocak 2000 doğumlu olan Ebrar Karakurt, voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başladı. VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan 2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu.

U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu. 2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.