Eda Erdem Dündar kimdir, kaç yaşında? Filenin Sultanları Eda Erdem Dündar boyu kaç, nereli?

Voleybola 24 Aralık 200 tarihinde başlayan A Milli Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, millilerin 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri kapsamında oynanacağı final maçı öncesi hakkında en çok araştırma yapılan isimler arasında yer alıyor. Filenin Sultanları'nın başarısındaki en büyük pay sahiplerinden bir tanesi olan yıldız ismin boyu ve yaşı başta olmak üzere hakkında pek çok detay merak ediliyor. Peki Filenin Sultanları'ndan bir tanesi olan Eda Erdem Dündar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Eda Erdem Dündar'ın hayatı ve boyu gibi merak edilen pek çok detay…

EDA ERDEM DÜNDAR KİMDİR?

22 Haziran 1987 İstanbul doğumlu Eda Erdem, voleybola 24 Aralık 2000'de Beşiktaş JK altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi. Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'tan 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Milli Takım formasını giymektedir ve Türkiye A Milli Takım forması ile 300'den fazla maçta görev almıştır.

2008 yılında geldiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 11. sezonunda mücadele eden Eda Erdem, Türkiye A Milli Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kaptanlık görevini üstlenmektedir.

EDA ERDEM DÜNDAR KAÇ YAŞINDA VE BOYU KAÇ?

1,88 boyundaki Eda Erdem 22 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu.