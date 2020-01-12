Hande Baladın kimdir? Filenin Sultanları Hande Baladın kaç yaşında ve nereli?

Filenin Sultanları'ndan Hande Baladın ismi merak ediliyor. Bugün gerçekleşecek Türkiye Almanya final maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Türkiye için heyecan dorukta. A Milli Voleybol Takımımız gerekli son hazırlıkları yaparken Polonya'yı mağlup etmesi ile de sosyal medyada gündem oldu. Başarılı isimlerin yer aldığı voleybol takımı sporcuları bütün güçleri ile mücadele ettiler. Performansları ile göz dolduran sporcular trend olurken vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarını da sürdürüyorlar. Bugünkü maçta Almanya'yı yenerse Türkiye Tokyo Olimpiyatları Oyunları'na katılmaya da hak kazanacak. Bu bağlamda; A Milli Voleybol Takımı sporcularından Hande Baladın kimdir? Hande Baladın kaç yaşında ve nereli?

HANDE BALADIN KİMDİR?

Voleybol Bayan Milli takımımızında oyuncularından olan Hande Baladın 1997 yılında aslen Kütahya'da dünyaya gelmiştir. Başak burcudur.

Voleybol hayatına Eczacıbaşı takımı ile adım atmış ardından, Eczacıbaşı Vitra A takımında forma giymeye başlamıştır. 1 sezon Galatasaray Bayan Voleybol Takımında kiralık olarak oynamış ardından tekrar Eczacıbaşı'na geri dönmüştür.

Smaçör olarak sahada yer alan Hande Baladın bugüne kadar, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi 3.lüğü, CEV Kupası Şampiyonluğu gibi önemli başarıların altına imzasını atmıştır.

Ayrıca 2013 Gençler Avrupa Şampiyonasında en iyi blokör seçilmiş, 2017 FIVB U23 dünya şampiyonasında ise en Değerli Oyuncu ve En iyi Smaçör olarak gösterilmiştir.

Hande Baladın okuduğu lise, Sarıyer Doğa Koleji'dir. Günümüzde ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde, eğitim hayatı ile birlikte profesyonel voleybol kariyerini sürdürmektedir.