Hızlı ve Öfkeli 6 filmi konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 6 filmi başrol oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

Hızlı ve Öfkeli 6 filmi, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisi ile buluşacak. 2013 yılında çekilen ve serinin 6. devam filmi özelliğini taşıyan yapıt, macera ve aksiyon türü ile dikkat çekiyor. Justin Lin'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncuları arasında Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez ve Tyrese Gibson gibi isimler bulunuyor. Haberimizden, Hızlı ve Öfkeli 6 filmi konusu, oyuncuları ve diğer birçok detay hakkında bilgi edinebilirsiniz.

HIZLI VE ÖFKELİ 6 KONUSU

Dom ve Brian'ın Rio soygunu oldukça kilit bir ismin çetesini çökertip, ekibe 100 milyon dolar kazandırdığından beri, paraya para demeyen kahramanlarımız dünyanın tadını çıkartıyordu. Fakat bir yandan da eve dönmek ve kaçmadan, saklanmadan yaşamak arzusu içlerini kemiriyordu. Ne kadar çok paraları olsa da, aileden ve yuvadan uzak hayat bir süre sonra zor gelir. Bu arada Hobbs dünyada 12 ülkeye yayılmış bir suç organizasyonu araştırmaya başlar. Bu örgüt her biri birer ölüm makinesi olan paralı askerlerden oluşmaktadır; ve örgütün ikinci lideriyse Dom'un öldüğünü sandığı eski aşkı Letty'den başkası değildir! Adamlarla kapışmanın tek yolu onları kendi seviyelerine yani sokaklara çekmektir. Hobbs, Dom'a takımını Londra'da yeniden toplamasını teklif eder, karşılığındaysa haklarındaki tüm dava dosyaları ve suçlamalar düşürülüp eve geri dönmeyi, ailelerine kavuşmayı vadeder.

HIZLI VE ÖFKELİ 6 FİLMİ OYUNCULARI

Vin Diesel

Paul Walker

Jordana Brewster

Dwayne Johnson

Michelle Rodriguez

Tyrese Gibson

Ludacris

Sung Kang

Jason Statham