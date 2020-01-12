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kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Filenin Sultanları’ndan Meryem Boz çok konuşuluyor!

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Elemeleri yarı final mücadelesinde Türkiye Polonya’yı 3-2 mağlup etti. Filenin Sultanları büyük bir başarıya ev sahipliği yaparken ismi oldukça konuşuldu. Sosyal medyada trend olan isim 36 sayı üreterek performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Övgü dolu sözler alan başarılı sporcu mavi saçları ile de dikkat çekiyor. A Milli Voleybol Takımımızda pasör çaprazda görev alan başarılı isim ? Filenin Sultanları’ndan ve nereli?

Giriş Tarihi: 12.1.2020 12:20
Meryem Boz kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Filenin Sultanları’ndan Meryem Boz çok konuşuluyor!

A Milli Voleybol Takımımızdan Meryem Boz ismi oldukça konuşuluyor. Yarı final maçında Polonya'ya karşı gösterdiği mücadele ile adından söz ettirmeyi başaran başarılı sporcu 36 sayı üreterek gündeme oturdu. Performansı geceye damgasını vururken 36 sayı ile yıldızlaşan sporcu galibiyette önemli bir rol oynadı. Sosyal medyada övgü dolu tweetler alan ve maçı saçları ile dikkat çeken pasör arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Türkiye'nin konuştuğu isim Meryem Boz kimdir? Meryem Boz kaç yaşında ve nerelidir?

MERYEM BOZ KİMDİR?

1988 yılının Şubat ayında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Eskişehir'de Beden Eğitimi öğretmeni tarafından voleybol'a yönlendirilmiştir. Burcu Kova, boyu 1.94 cm, kilosu ise 75'tir. Uzun süredir Türkiye Bayan A Milli Basketbol takımında başarı ile ülkemizi temsil etmektedir. Ayrıca Milli takımın küçük kızlar, yıldız kızlar ve genç kızlar dahil olmak üzere tüm kategorilerinde forma giymiştir. Pasör çaprazı pozisyonunda görev almakta günümüzde Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol takımında forma giymektedir.

Meryem Boz oynadığı takımlar;

Kariyeri boyunca Eskişehir DSİ Bentspor, İller Bankası (İlbank), Polonda ATom Trefi Sopot, Fenerbahçe, Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Seramiksan takımlarında forma giymiştir.

Blok yüksekliği: 292 cm
Smaç yüksekliği: 313 cm
Pozisyon: pasör çaprazı (Smaçör).

Yaşamış olduğu başarılar;

İller Bankası: Yıldız, Ggenc Türkiye Şampiyonlukları
İller Bankası A Takım : lig 4.sü
3 kez lig 5.si, Balkan 2.si
Polonya Atom Trefl Sopot: Polonya Süper Lig 2.liği
Yıldız, Genc Milli Balkan şampiyonlukları.
A Milli Avrupa Ligi 2.liği, Avrupa 5.liği.

Antrenman ve maçlar dışında sık sık kitap okuyan başarılı voleybolcu ayrıca film izlemek ve alışveriş yapmaktan keyif almaktadır.

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Meryem Boz kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Filenin Sultanları’ndan Meryem Boz çok konuşuluyor!
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