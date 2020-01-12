Naz Aydemir Akyol kimdir, kaç yaşında? Filenin Sultanları Naz Aydemir Akyol nereli ve boyu kaç?

Naz Aydemir Akyol, oynadığı kulüplerde ortaya koyduğu performansın yanı sıra A Milli Voleybol Takımı'nda yaptıkları ile adından sıklıkla söz ettiriyor. Pasör olarak oynayan Aköz, Filenin Sultanları'nın 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde ortaya koyduğu başarıda büyük pay sahibi oldu. Peki, Naz Aydemir Akyol kimdir, kaç yaşında, nereli ve boyu kaç? İşte, hayatı...

NAZ AYDEMİR AKYOL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Naz Aydemir, 1990 yılında İstanbul'da doğdu. 67 kilo ve 1.86 boyunda.



Spor yaşamına atletizm ve basketbolla başlayan Naz, eski voleybol milli takım oyuncuları Alev ve Ali Aydın Aydemir'in tek kızıdır. Naz, annesiyle gittiği Eczacıbaşı A takım antremanından voleybola başlama kararıyla ayrıldı ve dokuz yaşında Eczacıbaşı altyapısında voleybola başladı.

Hem kulüp takımlarıyla hem de milli formayla önemli başarılara imza atan milli voleybolcu, yüksek atlama branşında da tescil edilmemiş Türkiye rekoruna sahip.

Naz Aydemir;

2002-2003 sezonu öğrencilik yıllarında, okul takımına ek olarak Eczacıbaşı Voleybol yıldız ve genç takımlarında oynamaya başladı.

2003-2004 Yıldız Kızlar Balkan Şampiyonası'nda ilk kez giydiği formayla "En İyi Pasör" seçildi. Naz, 2003 yılından beri; Yıldız, Genç ve A Milli takımlarında ülkemizi temsil etmeye devam ediyor.

2004-2005 Eczacıbaşı A takımıyla Top Teams Kupası Final Four'a katıldı.

2005-2006 Tam zamanlı olarak A takımda oynamaya başlayan Naz, Eczacıbaşı'nın birinci pasörü olarak üç yıl üst üste Türkiye Şampiyonu oldu.

Aynı sezon içinde Eczacıbaşı'nın Yıldız, Genç, A Takımları ve Özel Yüzyıl Işıl Lisesi okul takımıyla tam dört şampiyonluk kupasının birden sahibi oldu.

2007-2008 Yıldız Kızlar Dünya Şampiyonası'nda ikincilik kürsüsüne çıkarak Türk spor tarihinde bir ilki gerçekleştiren Yıldız Kız Milli Takımı'nın ve 2008 Genç Bayanlar Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Genç Bayan Milli Takımı'nın kaptanlığını yaptı. Takım başarısına ek olarak, Genç Bayanlar Avrupa Şampiyonası'nda "En Değerli Oyuncu" seçilerek ülkemize bu gururu yaşatan ilk sporcu oldu.

2008-2009 Türkiye Kupası'nda final, Türkiye Ligi Play-Off serisinde final ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Final Four oynadı.

2009-2010 Fenerbahçe Universal takımına transfer olan Naz Aydemir, şampiyonluk serisine burada da devam etti. Yeni takımıyla ilk iki sezonunu; bir dünya şampiyonluğu, iki Türkiye Ligi şampiyonluğu, iki Süper Kupa şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası şampiyonluğu elde ederek tamamladı. Her iki sezonda da Türkiye Ligi final serisinde "En İyi Pasör" ödülünü aldı.

2011-2012 Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Naz Aydemir, aynı turnuvada "En İyi Pasör'' seçildi.

A Milli Takım'la birlikte, aynı sezonda, Avrupa Kıtası Olimpiyat Elemesi birincisi, Dünya Grand Prix üçüncüsü ve İtalya Alassio'daki Edison Cup birincisi olan Naz, kariyerine bu başarıları ekleyerek kendisi için birçok ilke de imza atmış oldu.

Naz 2012'de Londra Olimpiyatları'nda oynayarak en büyük hedeflerinden birine de ulaşmış oldu.

2012-2013 Naz Aydemir Vakıfbank Spor Kulübü Voleybol A takım'ına transfer oldu. Vakıfbank ile Türkiye Kupası ve CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğunu kazandı. Takım başarısına ek olarak turnuvanın "En İyi Pasör" ödülünü üst üste ikinci kez kazandı.