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bu akşam var mı? Merakla beklenen Çukur 83.bölüm fragmanı yayınlandı! 13 Ocak yayın akışı!

ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İki haftalık bir aradan sonra yeni bölüm ile bu akşam ekranlara gelecek olan dizi merakla bekleniyor. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin hayranları geri sayımı başlattı. Geçtiğimiz günlerde dizinin kadrosuna katılmış ve heyecan iki katına çıkmıştı. Çağatay karakteri ile diziye giren Nejat İşler, Yamaç'a savaş açan bir karakter olarak karşımıza çıkacak. Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Bu bağlamda; ? İşte ve detayları!

Giriş Tarihi: 13.1.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 10:17
Çukur bu akşam var mı? Merakla beklenen Çukur 83.bölüm fragmanı yayınlandı! 13 Ocak Show Tv yayın akışı!

Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 3.sezon 16.bölüm ile karşımıza çıkacak olan dizide hasret bitiyor. İki haftalık bir aradan sonra ekranlara gelecek olan dizi için heyecan dorukta. 'in Çağatay Erdenet karakteri ile dizinin kadrosuna dahil olması da işleri komple değiştirdi. Yamaç'a karşı savaşacağı konuşulan Çağatay ile Yamaç arasında savaş mı başlayacak? Çağatay'ın oyuna girmesi ile kartlar yeniden dağıtılacak. Bu konuda Yamaç'ın ne yapacağı ise merak edilirken Yamaç'tan önce davranan Azer ise herkesi şaşırtacak. Merakla beklenen fragmanı yayınlandı. İşte fragman ve detayları!

ÇUKUR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI? ÇUKUR 3.SEZON 16.BÖLÜM

ekranlarının sevilen dizisi Çukur yeni bölüm bu akşam var mı yok mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yeni yıl sebebi ile iki hafta yayın akışlarında diziler görülmemiş, sadece internet ortamında yeni bölüm fragmanları yayınlanmıştı. İki haftalık bir aranın ardından diziler yayın hayatına geri döndü. Merakla beklenen Çukur yeni bölüm ile bu akşam ekranlarda yerini alacak. Aynı zamanda dizinin fragmanı da yayınlandı.

İşte diziden tüm detaylar!

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Çukur bu akşam var mı? Merakla beklenen Çukur 83.bölüm fragmanı yayınlandı! 13 Ocak Show Tv yayın akışı!
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