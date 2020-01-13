Çukur bu akşam var mı? Merakla beklenen Çukur 83.bölüm fragmanı yayınlandı! 13 Ocak Show Tv yayın akışı!

Merakla beklenen Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 3.sezon 16.bölüm ile karşımıza çıkacak olan dizide hasret bitiyor. İki haftalık bir aradan sonra ekranlara gelecek olan dizi için heyecan dorukta. Nejat İşler'in Çağatay Erdenet karakteri ile dizinin kadrosuna dahil olması da işleri komple değiştirdi. Yamaç'a karşı savaşacağı konuşulan Çağatay ile Yamaç arasında savaş mı başlayacak? Çağatay'ın oyuna girmesi ile kartlar yeniden dağıtılacak. Bu konuda Yamaç'ın ne yapacağı ise merak edilirken Yamaç'tan önce davranan Azer ise herkesi şaşırtacak. Merakla beklenen Çukur 3.sezon 16.bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Çukur yeni bölüm fragman ve detayları!

ÇUKUR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI? ÇUKUR 3.SEZON 16.BÖLÜM

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Çukur yeni bölüm bu akşam var mı yok mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yeni yıl sebebi ile iki hafta yayın akışlarında diziler görülmemiş, sadece internet ortamında yeni bölüm fragmanları yayınlanmıştı. İki haftalık bir aranın ardından diziler yayın hayatına geri döndü. Merakla beklenen Çukur yeni bölüm ile bu akşam ekranlarda yerini alacak. Aynı zamanda dizinin fragmanı da yayınlandı.

İşte diziden tüm detaylar!