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Deve kuşu gibi TDK sözlüğüne göre kimler için yapılan bir benzetmedir? Deve kuşu gibi deyimi anlamı

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Deve kuşu gibi TDK sözlüğüne göre kimler için yapılan bir benzetmedir? sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Deve kuşu gibi TDK sözlüğüne göre kimler için yapılan bir benzetmedir? sorusu ve cevabı yer alıyor.

Giriş Tarihi: 13.1.2020 20:51 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 20:53
Deve kuşu gibi TDK sözlüğüne göre kimler için yapılan bir benzetmedir? Deve kuşu gibi deyimi anlamı

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan Deve kuşu gibi TDK sözlüğüne göre kimler için yapılan bir benzetmedir? sorusu merak konusu oldu.

SORU: Deve kuşu gibi TDK sözlüğüne göre kimler için yapılan bir benzetmedir?

CEVAP: A) Uygun şartlarda terslik çıkaranlar

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Deve kuşu gibi TDK sözlüğüne göre kimler için yapılan bir benzetmedir? Deve kuşu gibi deyimi anlamı
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