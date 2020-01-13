Deve kuşu gibi TDK sözlüğüne göre kimler için yapılan bir benzetmedir? Deve kuşu gibi deyimi anlamı

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan Deve kuşu gibi TDK sözlüğüne göre kimler için yapılan bir benzetmedir? sorusu merak konusu oldu.

SORU: Deve kuşu gibi TDK sözlüğüne göre kimler için yapılan bir benzetmedir?

CEVAP: A) Uygun şartlarda terslik çıkaranlar