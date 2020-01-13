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dizisinin hikayesinin esin kaynağı kimdir? Dizinin hikayesi gerçek mi?

Birçok dizinin hikayesine ilham kaynağı olan dizisinin hikayesini yazmıştır. Başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un bulunduğu dizide Mehdi ve Zeynep arasında yaşanacak olan büyük aşk konu alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan dizinin hikayesi ise gerçek mi değil mi merak ediliyor. Aynı zamanda psikiyatrist olan yazar Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız adlı eserinden uyarlanan dizi hüzünlü, hüzünlü olduğu kadar da hayatın içinden bir hikayeyle karşımıza çıkıyor. Peki Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin hikayesinin esin kaynağı , kaç yaşında ve nereli? gerçek mi?

Giriş Tarihi: 13.1.2020 11:09
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin hikayesinin esin kaynağı Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Dizinin hikayesi gerçek mi?

dizisinin hikayesinin esin kaynağı kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir izleyicisiyle buluştuktan sonra hikayesiyle büyük ilgi gördü. Birçok diziye ilham kaynağı olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı yapımın başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol bulunuyor. Yayın hayatına devam eden dizi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Camdaki Kız eserinden uyarlanmıştır. Peki Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin hikayesinin esin kaynağı ? Dizinin hikayesi gerçek mi? İşte merak edilenler…

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Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin hikayesinin esin kaynağı Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Dizinin hikayesi gerçek mi?
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