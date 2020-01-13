Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin hikayesinin esin kaynağı Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir izleyicisiyle buluştuktan sonra hikayesiyle büyük ilgi gördü. Birçok diziye ilham kaynağı olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı yapımın başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol bulunuyor. Yayın hayatına devam eden dizi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Camdaki Kız eserinden uyarlanmıştır. Peki Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin hikayesinin esin kaynağı Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Dizinin hikayesi gerçek mi? İşte merak edilenler…