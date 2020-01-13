Karadağ Montenegro nerede, hangi kıtada? Montenegro ülke mi? Podgorica şehri hangi ülkede?

Sefirin Kızı dizisinin çekildiği yerler arasında bulunan ülke ile ilgili olarak Montenegro nerede? Podgorica şehri hangi ülkede? Sorusu yapımın izleyicileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Balkanların en güzel ülkelerinden olduğu bilinen doğal ve tarihi güzelliğiyle akıllara kazınan bu yer Sefirin Kızı dizisiyle binlerce Star TV izleyicisinin gündemine geldi. Peki, Karadağ Montenegro nerede? Podgorica şehri hangi ülkede? İşte Sefirin Kızı dizisiyle gündeme gelen ve araştırılan şehir ile ilgili merak edilenler…

KARADAĞ- MONTENEGRO NEREDE VE HANGİ ÜLKEDE?

Montenegro diğer ismiyle Karadağ. Balkanlarda yer alan bir ülke. Podgorica ise Karadağ'ın başkenti. Montenegro eski Yugoslavya'yı oluşturan altı cumhuriyetten biri olarak bulunuyordu. Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra yeniden Yugoslavya'ya bağlandı. Daha sonra ise 2003 yılında Sırbistan - Karadağ çatısı oluşturuldu. Montenegro yani Karadağ 2006'da bağımsız olma kararı aldı.

MONTENEGRO NÜFUSU

2018 sayımlarına göre, Montenegro'nun toplam 622.359 kişilik bir nüfusu var. Başkenti ise Podgoritsa'dır. Podgorica aynı zamanda Karadağ'ın (Montenegro) en büyük kenti olma unvanına da sahiptir.

KARADAĞ'IN (MONTENEGRO) ETNİK YAPISI

1991 sayımı verilerine göre Sırplar, Sırbistan-Karadağ federasyonunun toplam nüfusunun %69'unu oluşturmaktaydı. Karadağlılar ise toplam nüfusun %5'ini, Karadağ nüfusunun %62'sini oluşturuyordu. Slav olmayan Arnavut azınlık ise ülkedeki 2. büyük gruptu ve resmi tahminlere göre toplam nüfusa oranları %1 idi.

1965'ten sonra Sırbistan ve Karadağ'dan gelişmiş Avrupa ülkelerine ve Kuzey Amerika'ya sürekli göç yaşandı.

Eski Yugoslavya'nın dağılmasını ve Hırvatistan ile Bosna-Hersek'teki savaşı takip eden yıllarda göç Sırbistan ve Karadağ'a yöneldi.

Mülteci sayımı sonucu 1996 yılı ortalarında 566.200'ü mülteci statüsünde olan 646.000 kişi tespit edilmiştir.

79 bin 700 kişi ise, diğer cumhuriyetlerde yaşayan Sırp ve Karadağlılar, ya da Yugoslavya'ya mülteci olarak gelip Yugoslav vatandaşlığına geçen kimselerdir.

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ekran hayatına Star TV'de başlayan dizi Sefirin Kızı çekildiği yer merak konusu olmayı sürdürüyor. Haberimizde, Sefirin Kızı nerede çekiliyor sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.

Sefirin Kızı'nın çekimleri Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştiriliyor. Türkiye dışında da çekimleri yapılan dizinin ilk bölümü Montenegro olarak bilinen Karadağ Cumhuriyeti'nde gerçekleşti.

Sonbahar yağmurlarına denk gelen çekimler, turistlerin akınına uğrayan Kotor, Budva, Petrovic ve Cetinje'nin ünlü meydan ve sokaklarında gerçekleştirildi.