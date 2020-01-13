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sonuçları açıklandı mı? 12 Ocak reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Ekranların sevilen dizi ve filmleri sonuçlarında birinci olabilmek için yarıştı. Pazar akşamı ekrana gelen yapımlar arasında Star TV’de Hızlı ve Öfkeli 6, Show TV’de Şabanoğlu Şaban, ATV’de Zootropolis: Hayvanlar Şehri yer aldı. Medya gündemini takip edenler ‘’ açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Ocak ayında ekrana gelmeyen dizilerden ötürü filmler tüm kanallarda yer almaya başladı. Peki açıklandı mı? Reyting sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi yapım izlendi?

Giriş Tarihi: 13.1.2020 09:58
Reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Ocak reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

sonuçları açıklandı mı? Ekranlara gelen dizi ve filmler reyting sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. Özellikle ekranlarda yer alan filmlerin sıralaması merak edilirken, diziler yayın akışlarına bir süre ara vermiş durumda. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında Hızlı ve Öfkeli 6, Şabanoğlu Şaban, Zootropolis: Hayvanlar Şehri, Sümela'nın şifresi: Temel ve Kardeşim Benim 2 yer aldı. Peki 12 Ocak reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte detaylar…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

medya gündemi tarafından an be an takip ediliyor. Haberimizde, 12 Ocak reyting sonuçlarına ilişkin detaylara erişebilirsiniz.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Ocak reyting sonuçlarında kim birinci oldu?
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