Reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Ocak reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? Ekranlara gelen dizi ve filmler reyting sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. Özellikle ekranlarda yer alan filmlerin sıralaması merak edilirken, diziler yayın akışlarına bir süre ara vermiş durumda. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında Hızlı ve Öfkeli 6, Şabanoğlu Şaban, Zootropolis: Hayvanlar Şehri, Sümela'nın şifresi: Temel ve Kardeşim Benim 2 yer aldı. Peki 12 Ocak reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte detaylar…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları medya gündemi tarafından an be an takip ediliyor. Haberimizde, 12 Ocak reyting sonuçlarına ilişkin detaylara erişebilirsiniz.