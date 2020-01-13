Yemin 161.bölüm fragmanı yayında mı? Yemin yeni bölümde neler olacak? Emir kıskançlık krizinde!

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yemin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İki gencin aşk hikayesini konu alan dizinin yeni bölüm fragmanında heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan 161.bölümde Emir'in, Reyhan'ın okulunda hocalığa başlaması bütün taşları yerinden oynatır. Büyük bir sürpriz ile karşı karşıya kalan Reyhan bu yeni duruma nasıl tepki verecek? Yeni bölümde Emir'in kıskançlığı ise izleyenleri şoke edecek. Peki Yemin 162. Bölüm fragmanı yayında mı? Yemin son bölümde neler oldu? Emir kıskançlık krizinde!

YEMİN 161.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

EMİR'İN KISKANÇLIĞI

Yemin dizisinde bugün Emir karısını kıskanır ve aklına bir çözüm yolu gelir. Reyhan Emir'in okulda işe başlamasına ne tepki verecek?

Yemin Dizisi 161. Bölüm (13 Ocak 2020 Pazartesi) Dizinin hayranlarını gülümseten kıskançlık krizi...

Emir'in, Reyhan'ın okulunda hocalığa başlaması bütün taşları yerinden oynatır. Büyük bir sürpriz ile karşı karşıya kalan Reyhan bu yeni duruma nasıl tepki verecek? Emir Tarhun'un karısı olduğunu saklayan Reyhan'ı daha büyük sürprizler bekler. Narin ise geçmişinin peşinden gelmesiyle büyük bir gerginlik yaşar.

Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesi hafta içi her gün 20:00'de Kanal 7 ekranlarında…

Yemin 162.bölüm fragamanı yayınlanınca haberimize eklenecektir.

YEMİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre'nin ifadesinde Cavidan'ın da ismini vermesi Emir'de şok etkisi yaratır. Cavidan bu defa paçasını nasıl kurtaracaktır? Diğer taraftan Emir'in kıskançlığı körüklenirken, Reyhan'ı büyük bir sürpriz beklemektedir. Mektupların karışmasından sonra Kemal bir karara varır fakat Narin'in geçmişi buna izin verecek midir?