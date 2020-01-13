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yeni bölüm bu akşam var mı? izle!

yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı sorusu Kanal D ekranlarının sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yeni bölüm yayınlamayan dizide heyecan her zaman olduğu gibi doruklarda. Entrika dolu dizi izlenme rekorları kırmaya devam ederken başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay ve Ozan Dolunay gibi ünlü isimlerin bulunduğu yapım ile ilgili olarak bu akşam var mı sorusu araştırılmaya devam ediyor. Peki, Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam yayınlanacak mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 13.1.2020 17:12
Zalim İstanbul yeni bölüm bu akşam var mı? Zalim İstanbul 26. Bölüm fragmanı izle!

bu akşam var mı sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından şimdiden araştırma konusu haline geldi. Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında yerini alan ve başladığı günden itibaren senaryosunda yer alan entrikalarla dikkat çeken dizi her hafta pazartesi günü ekranlardaki yerini alıyordu. Geçtiğimiz hafta her zaman olduğu gibi hain planlar yapan Şeniz, hazırladığı zehiri Ceren'in Nedim'e içirmesini planlamıştır ancak yaşanan olaylar sonucunda Ceren, Şeniz'in zehri içmesini sağlar. Onu ölümden sürpriz bir isim kurtarır! Bu hafta dizilerin yayına bir süreliğine ara vermesinden kaynaklı olarak vatandaşlar araştırmalara başladı. Peki, fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul yeni bölüm bu akşam mı?

ZALİM İSTANBUL BUGÜN VAR MI? DİZİLER BU HAFTA BAŞLIYOR MU?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı ve diğer tüm detaylar için haberimizin devamını ziyaret edebilirsiniz...

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Zalim İstanbul yeni bölüm bu akşam var mı? Zalim İstanbul 26. Bölüm fragmanı izle!
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