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14 Aralık Salı belli oldu mu? Hekimoğlu ve dizi reyting sonuçları...

Dün akşam ilk bölümüyle ekranlara gelen dizisi sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Show TV ekranlarında yayınlanan dizinin birinci bölümünde TT listesinde yer alan da oldukça merak ediliyor. Dizinin başrollerinde Suskunlar dizisindeki başarılı oyunculuğu ile tanınan , Diriliş Ertuğrul'da başrolde yer alan Esra Bilgiç ve Kurtlar Vadisi ile Söz dizilerinde tanınan var. 14 Aralık Salı reyting sonuçlarında Hekimoğlu dizisi, Kayserispor - Fenerbahçe maçı ve Ramo yarışacak...

Giriş Tarihi: 15.1.2020 06:53
14 Aralık Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Hekimoğlu ve Ramo dizi reyting sonuçları...

Ramo dizisinin konusu nedir? Bu soru dün akşamdan beri oldukça merak edilen araştırmalar arasında yer alıyor. Adana'da geçen dizide zengin bir ailenin yasa dışı işler konusundaki has adamları olan Ramo (Murat Yıldırım) ile Boz (Görkem Sevindik), aileyle karşı karşıya gelmiştir. Özellikle polis baskınlarındaki "Adana demek Ramo demektir" sözü sosyal medyada ilgi gördü. Vatandaşlar da 14 Aralık Hekimoğlu ve Ramo reyting sonuçları konusunda araştırmalara devam ediyor. Peki reyting sonuçları açıklandı mı?

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14 Aralık Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Hekimoğlu ve Ramo dizi reyting sonuçları...
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