14 Aralık Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Hekimoğlu ve Ramo dizi reyting sonuçları...

Ramo dizisinin konusu nedir? Bu soru dün akşamdan beri oldukça merak edilen araştırmalar arasında yer alıyor. Adana'da geçen dizide zengin bir ailenin yasa dışı işler konusundaki has adamları olan Ramo (Murat Yıldırım) ile Boz (Görkem Sevindik), aileyle karşı karşıya gelmiştir. Özellikle polis baskınlarındaki "Adana demek Ramo demektir" sözü sosyal medyada ilgi gördü. Vatandaşlar da 14 Aralık Hekimoğlu ve Ramo reyting sonuçları konusunda araştırmalara devam ediyor. Peki reyting sonuçları açıklandı mı?