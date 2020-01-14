Çocuk 16. yeni bölüm fragmanı izle! "Rıza geri dönüyor!" Çocuk 16. bölüm'de neler olacak?

Başrollerinde Ceyda Ateş, Serhat Teoman gibi genç isimlerin bulunduğu oyuncu kadrosu ve entrika dolu senaryosu ile dikkatleri üzerinde çeken yapım Çocuk 16. Yeni bölüm ile bu akşam Star TV ekranlarında olacak. Her Salı televizyon ekranlarında seyircisiyle buluşan dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgi çekerken başladığı günden bu yana reytinglerde pek de umduğunu bulamasa da sıkı takipçileri tarafından severek izlenmeye devam ediyor. Peki, Çocuk 16. Yeni bölüm fragmanında neler oluyor? İşte Çocuk yeni bölüm fragmanı...

ÇOCUK 16. YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Rıza'nın beklenmedik gelişiyle köşkte herkes gerilirken; Asiye ise aradan geçen uzun yıllara rağmen halen kâğıt üzerinde evli göründüğü Rıza'nın karşısına çıkmakta zorlanır. Bastırdığı kaygıları ve geride bıraktığını zannettiği çaresizliği ayaklanmıştır.

Babası Ali'nin akıbetiyle ilgili sorularına ısrarla cevap arayan Hasan, annesinin yeni kocası olarak gördüğü Rıza ile tanışır. Rıza'nın Hasan'ın babasının katili olduğunu bilen Asiye ve Akça bu karşılaşma yüzünden endişeye kapılır. Rıza'dan hoşlanmayan Hasan ise; onun anlattığı hiçbir şeye inanmaz. Babası Ali'ye ne olduğunu mutlaka öğreneceğini söyler.

Annesinin köşkte kalacağını öğrenen Hasan bir kez daha yıkılır. Bundan sonra sadece Efe'nin velayetine odaklanacaktır. Diğer yandan Akça'nın sonuca bu kadar yaklaşmışken velayet konusunda çekingen davrandığını fark eder ve buna anlam veremez.

Ali Kemal'in oyunu yüzünden kendini katil zanneden Akça ise daha fazla bu yükü taşıyamaz. Polise teslim olmaya karar vermiştir.

Hayatta onu en çok seven insanlar birbirleriyle sürekli ve kıyasıya kavga ederken; Efe onlar mutlu olsun diye evi terk eder. Küçük çocuk bir bilinmezliğe doğru yürürken kimse onu fark etmez, tek bir kişi dışında.

ÇOCUK SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Hasan, Akça'nın evlilik teklifini reddetmesiyle yıkılmıştır. Akça, ertesi sabah evden köşke gider ve oraya yerleşir. Bunu öğrenen Hasan deliye döner ve köşkü basar. Evlenip Efe'yi alma hayalleri kurarlarken Akça'nın bu kesin tutumu Hasan'ın aklına hiç yatmamaktadır. Hasan babasıyla ilgili çok önemli bir şey öğrenir. Ziya'nın desteğiyle babasına ne olduğunu, öbür yandan da bayıltıldığı sırada başına gelenleri öğrenmeye çalışır. Akça'nın değişen tavrının, köşke yerleşmesinin arkasında da bunun olduğunu sezmektedir. Hasan Ziya'nın çalışmasıyla babasının elindeki bütün malları ölmeden önce sattığını öğrenir. Asiye de bunu öğrenmiştir, o da bu meseleyi Hasan'a duyurmadan araştırır. Asiye, Hasan'ın elindeki bilgileri kendi elde ettikleriyle karşılaştırdığında tüm ailenin kaderini değiştirebilecek gerçeği öğrenir. Bir karar alır. Babasının ölümüne dair gerçekleri anlatmak için Hasan'ı çağırır.

Diğer tarafta Akça daha fazla dayanamaz. Hasan'a gidecektir. Hasan'a, onun uğruna katil olduğunu anlatıp teslim olacaktır. Ama onu durduran bu sefer hiç beklemediği biridir…Rıza'nın köşke geliş haberiyle tüm dengeler alt üst olur.