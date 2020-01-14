Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı yok mu? 14 Ocak ATV yayın akışı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi " Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı?" sorusunun yanıtı dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. 14 Ocak ATV yayın akışında dizinin yeni bölümünü göremeyen vatandaşlar EDHO yeni bölüm yayın tarihini araştırmaya başladı. Bilindiği üzere kanallar her yıl olduğu gibi bu yıl da reklam ve bütçe gelir-giderlerini revize sürecine girmesi dolayı 2 haftalık araya girmişti. ATV yayın akışına bakanlar EDHO dizisinin yeni bölümü yerine Kayserispor Fenerbahçe maçını gördü. Son bölümde ise Hızır ve Meryem'in duygusal sahneleri izleyicisini şoke etmişti. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? 14 Ocak ATV yayın akışı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BU AKŞAM VAR MI? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Salı günü yeni yıl sebebi ile yayın akışında bulunmayan dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Dizinin hayranları konu ile ilgili araştırmalar yaparken yeni bölüm fragmanı da bekleniyor.