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var mı yok mu? ! ne zaman?

Ekranların reyting rekortmeni dizisi merakla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta yayın akışında gözükmeyen dizi yeni yıl sebebi ile iki hafta ekranlara gelmemişti. Bu akşam yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilen dizinin yeni bölüm fragmanı da araştırılıyor. 14 Ocak ATV yayın akışında EDHO yeni bölümü göremeyen vatandaşlar dizinin sıkı takipçileri yeni bölüm yayın tarihini merak etmeye başladı. Son bölümde Havaalanında Türkiye'ye geri dönen oğlu Ömer'i karşılayan Hızır, Meryem Çakırbeyli'nin öldüğünü öğrenmişti. Meryem Çakırbeyli'den gelen acı haber Çakırbeyli ailesini yıkmıştı. Peki var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? !

Giriş Tarihi: 14.1.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 11:47
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı yok mu? 14 Ocak ATV yayın akışı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi " var mı?" sorusunun yanıtı dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. 14 Ocak ATV yayın akışında dizinin yeni bölümünü göremeyen vatandaşlar yayın tarihini araştırmaya başladı. Bilindiği üzere kanallar her yıl olduğu gibi bu yıl da reklam ve bütçe gelir-giderlerini revize sürecine girmesi dolayı 2 haftalık araya girmişti. ATV yayın akışına bakanlar EDHO dizisinin yeni bölümü yerine Kayserispor Fenerbahçe maçını gördü. Son bölümde ise Hızır ve Meryem'in duygusal sahneleri izleyicisini şoke etmişti. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? ! ne zaman yayınlanacak?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BU AKŞAM VAR MI? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Salı günü yeni yıl sebebi ile yayın akışında bulunmayan dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Dizinin hayranları konu ile ilgili araştırmalar yaparken yeni bölüm fragmanı da bekleniyor.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı yok mu? 14 Ocak ATV yayın akışı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?
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