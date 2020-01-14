Hekimoğlu 3.bölüm fragmanı yayınlandı! Merakla beklenen Hekimoğlu yeni bölümde salgın krizi!

Merakla beklenen Hekimoğlu 3.bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarında yeni başlayan dizi kısa sürede oldukça sevildi. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım gibi isimlerin yer aldığı dizi dünyaca ünlü Dr.House dizisinden uyarlama olarak yapıldı. Dizinin yeni bölümünde hastanede salgın krizi yaşanacak, herkes tedirgin olacak. Bebek katında çıkan salgın bebeklerin hayatını tehlikeye sokarken doktor Ateş bu duruma nasıl el koyacak? Merakla beklenen Hekimoğlu 3.bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Hekimoğlu yeni bölüm fragman ve detayları!

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu 3.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde neler olacağı hayranları tarafından araştırılıyor. Peki; Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak?

İşte ayrıntılar!