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3.bölüm fragmanı yayınlandı! Merakla beklenen Hekimoğlu yeni bölümde salgın krizi!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi 3.bölüm fragmanı yayınlandı. Henüz yayın hayatına yeni başlayan dizi olmasına rağmen kısa sürede sevilen dizi aynı zamanda Dr.House dizisinin uyarlaması. Yeni bölümde neler olacağını merakla bekleyen dizinin hayranları konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Hekimoğlu yeni bölümde hastanenin bebek katında çıkan salgın büyük bir paniğe neden olacak. Bu durum herkesi tedirgin edecek, bebeklerin hayatı ise tehlikeye girecek. Peki doktor Ateş hangi sıra dışı yöntemlerini uygulayarak duruma el atacak? fragman ve detayları haberimizde!

Giriş Tarihi: 14.1.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 11:43
Hekimoğlu 3.bölüm fragmanı yayınlandı! Merakla beklenen Hekimoğlu yeni bölümde salgın krizi!

Merakla beklenen 3.bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarında yeni başlayan dizi kısa sürede oldukça sevildi. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım gibi isimlerin yer aldığı dizi dünyaca ünlü Dr.House dizisinden uyarlama olarak yapıldı. Dizinin yeni bölümünde hastanede salgın krizi yaşanacak, herkes tedirgin olacak. Bebek katında çıkan salgın bebeklerin hayatını tehlikeye sokarken doktor Ateş bu duruma nasıl el koyacak? Merakla beklenen yayınlandı. İşte fragman ve detayları!

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde neler olacağı hayranları tarafından araştırılıyor. Peki; ?

İşte ayrıntılar!

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Hekimoğlu 3.bölüm fragmanı yayınlandı! Merakla beklenen Hekimoğlu yeni bölümde salgın krizi!
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