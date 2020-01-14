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7. Bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 6. bölümde neler olmuştu? İşte detaylar…

ATV ekranların reyting rekortmeni dizisi 6. son bölüm ekranlardaki yerini almasının ardından, 7. bölümüyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sevilen dizinin 6. bölümünde Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir. Osman ile Yannis'in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır? Öte yandan diziseverler arama motorlarında ile ilgili yoğun olarak araştırmaya devam ediyor Kuruluş Osman 7. Bölüm fragmanı bağlantısını haberimizde bulabilir ve keyifle izleyebilirsiniz. En güncel dizi haberlerini sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. İşte Kuruluş Osman 7. Bölüm fragmanı ve 6. Bölüm özeti…

Giriş Tarihi: 14.1.2020 22:12 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 22:12
Kuruluş Osman 7. Bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 6. bölümde neler olmuştu? İşte detaylar…

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur 7. Bölümüyle diziseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Öte yandan dizinin bu haftaki bölümünün yayınlanmasının ardından sıkı takipçiler arama motorlarında merakla şeklinde yoğun olarak araştırmalarını sürdürüyor. Kuruluş Osman 7. Bölüm fragmanı izleme bağlantısı ve Kuruluş Osman 6. bölüm özeti…

İşte detaylar…

KURULUŞ OSMAN 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! ! KURULUŞ OSMAN 6. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Kuruluş Osman 7. Bölüm fragmanı izleme bağlantısını haberimizde bulabilir ve keyifle izleyebilirsiniz…

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Kuruluş Osman 7. Bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 6. bölümde neler olmuştu? İşte detaylar…
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