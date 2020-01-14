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Netflix'in yeni Türk dizisi Rise of Empires: Ottoman ne zaman başlıyor? Rise of Empires: Ottoman dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

İstanbul’un fethini konu edinen Netflix Osmanlı dizisi Rise of Empires: Ottoman dizisi çok yakında platformundaki yerini alacak. Belgesel dizi olarak yayınlanacak Rise of Empires: Ottoman’ın paylaşılan tanıtımları, izleyicilerde büyük bir heyecana sebep oldu. Ülkemizin yanı sıra çeşitli ülkelerde de yüksek izleyici kitlesine sahip olması beklenen dizinin, henüz yayına girmeden önce konusu ve oyuncuları merakla araştırılıyor.  , , , , , , , Damla Sönmez’inn başrollerini paylaştığı Rise of Empires: Ottoman ne zaman yayınlanacak? Konu ne, oyuncuları kimler? İşte Netflix’in yeni Türk dizisi Rise of Empires: Ottoman ile ilgili merak edilenler…

Giriş Tarihi: 14.1.2020 14:21
Netflix'in yeni Türk dizisi Rise of Empires: Ottoman ne zaman başlıyor? Rise of Empires: Ottoman dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

Dünya tarihine damgasını vuran Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet'in yükselişini konu edinen Rise of Empires: Ottoman'ın ilk fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragman Netflix platformu üyeleri oldukça heyecanlandırdı. Kısa süre içerisinde geniş bir izleyici kitlesine hitap etmesi beklenen dizinin ne zaman başlayacağı merakla araştırılıyor. Tüm dünyada aynı anda yayınlanacak olan dizinin senaryosu Prof. Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alındı. Peki Rise of Empires: Ottoman dizisi konusu ne ve oyuncuları kimler?

RISE OF EMPIRES: OTTOMAN KONUSU

Rise of Empires: Ottoman, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet'in yükselişini ve İstanbul'un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nu farklı bir açıdan ele alıyor. Merakla beklenen dizinin ilk fragmanı Netflix tarafından paylaşıldı.

RISE OF EMPIRES: OTTOMAN OYUNCULARI

Netflix, yeni belgesel dizisinde başrolleri Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez'in paylaşıyor.

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Netflix'in yeni Türk dizisi Rise of Empires: Ottoman ne zaman başlıyor? Rise of Empires: Ottoman dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
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