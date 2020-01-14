Ramo dizisinde Sibel karakterini canlandıran Esra Bilgiç kimdir? Esra Bilgiç kaç yaşında ve nereli?

Ertuğrul Gazi dizinde Halime Hatun karakterine hayat veren Esra Bilgiç şimdilerde Ramo dizindeki Sibel karakterine hayat verecek. Bu akşam Show Tv ekranlarında başlayacak olan dizi oldukça merak ediliyor. Yayınlanan fragmanda görülen çarpıcı sahneler izleyiciyi ekrana kilitlerken aynı zamanda dizinin oyuncuları ve konusu da merak konusu oldu. Dizide Sibel karakterini canlandıracak olan Esra Bilgiç kimdir? Esra Bilgiç kaç yaşında ve nereli?

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

Esra Bilgiç, 14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da doğmuştur.

177 cm boyunda olan Esra Bilgiç Hacette Üniversitesi Arkeoloji bölümü ve Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitim aldı.

Esra Bilgiç' in ilk televizyon deneyimi "Diriliş: Ertuğrul Gazi" adlı dizide Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın eşi rolünde Halime Hatun karakterini canlandırdı. Dizi için at binme dersleri aldı.

8 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş: Ertuğrul Gazi" adlı dizide Engin Altan Düzyatan Ertuğrul Gazi'yi canlandırırken Esra Bilgiç, Halime Hatun karakterini canlandırdı. Diğer rollerde ise Kaan Taşaner, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz, Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı ve Osman Soykut gibi isimler rol aldı.

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Diriliş: Ertuğrul Gazi (Halime Hatun)(Dizi)

RAMO DİZİSİ SİBEL KİMDİR?

Yeraltı dünyasının patronu Cengiz'in (Kerem Atabeyoğlu) kızı. Aklı başında, iyi eğitim almış, cesur ve güçlü bir kadın. Çok sevdiği babasına ve ailesine karşı açılan beklenmedik savaş, Sibel'in hayatını kökten değiştirir.

Kim dost, kim düşman ayırt edeme. Tüm bu karışıklığın içinde yaşadığı asıl savaş ise ruhundadır: Aşk mı, nefret mi?