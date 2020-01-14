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dizisi konusu nedir oyuncuları kimler? nerede çekiliyor?

Ekranlara yeni soluk getirecek olan dizisi ’de yayınlanacak. Fragman tanıtımlarıyla seyircinin ilgisini çeken dizinin oyuncu kadrosu ve konusu ise büyük merak konusu oldu. Haksızlığa karşı başkaldıran ve sevgiyi her şeyin önüne koyan Ramo’nun sıradışı hayatının hikayesi anlatılıyor. Başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve Görkem Sevindik’in yer aldığı yapımın senaryosunu Yılmaz Şahin kaleme almıştır. Aksiyon ve duygusal sahneleriyle büyük beğeni toplayan dizi çekildiği mekanlarla adeta göz kamaştırıyor. Peki ne oyuncuları kim? nerede çekiliyor?

Giriş Tarihi: 14.1.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 09:05
Ramo dizisi konusu nedir oyuncuları kimler? Ramo dizisi nerede çekiliyor?

konusu ne oyuncuları kim? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yer aldığı dizi tanıtım fragmanlarıyla yoğun ilgi görüyor. Dizinin konusuna kısaca değinecek olursak; Düşman ailenin kızıyla aşk yaşayacak olan Ramo, Adana'da oldukça tanınan bir çetenin lideridir. Ailesine çok bağlıdır ve kan bağından çok aralarındaki sevgiye güvenmektedir. Heyecan dolu yeni bölümleriyle her Salı akşamı 'de yayınlanacak olan dizinin konusu ve oyuncu kadrosu haberimizde yer alıyor. Peki ne oyuncuları kim? nerede çekiliyor?

RAMO KONUSU NEDİR? RAMO OYUNCULARI KİMLER?

Aksiyon ve duygusal türüyle karşımıza çıkan Ramo dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Haberimizde, Ramo konusu ve oyuncuları yer almaktadır.

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Ramo dizisi konusu nedir oyuncuları kimler? Ramo dizisi nerede çekiliyor?
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