Ramo dizisi konusu nedir oyuncuları kimler? Ramo dizisi nerede çekiliyor?

Ramo konusu ne oyuncuları kim? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yer aldığı dizi tanıtım fragmanlarıyla yoğun ilgi görüyor. Dizinin konusuna kısaca değinecek olursak; Düşman ailenin kızıyla aşk yaşayacak olan Ramo, Adana'da oldukça tanınan bir çetenin lideridir. Ailesine çok bağlıdır ve kan bağından çok aralarındaki sevgiye güvenmektedir. Heyecan dolu yeni bölümleriyle her Salı akşamı Show TV'de yayınlanacak olan dizinin konusu ve oyuncu kadrosu haberimizde yer alıyor. Peki Ramo konusu ne oyuncuları kim? Ramo dizisi nerede çekiliyor?

RAMO KONUSU NEDİR? RAMO OYUNCULARI KİMLER?

Aksiyon ve duygusal türüyle karşımıza çıkan Ramo dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Haberimizde, Ramo konusu ve oyuncuları yer almaktadır.