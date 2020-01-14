Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Ocak Çukur, Zalim İstanbul, Sefirin Kızı reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Dün akşam Kanal D'de Zalim İstanbul, Star TV'de Sefirin Kızı, Show TV'de Çukur yeni bölümleriyle ekrana geldi. İki haftalık aradan sonra diziler izleyicisiyle buluşmaya başladı. Geçen haftaki sıralamada ise Total grubunda ikinci sırada Bizim İçin Şampiyon (T.S.), üçüncü sırada ise Karayip Korsanları Salazar'ın İntikamı (Y.S.) yer almıştı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken, zirvenin sahibi değişmeye devam ediyor. Peki 13 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? Çukur, Zalim İstanbul, Sefirin Kızı reyting sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 13 OCAK

Reyting sonuçları güncel olarak duyuruluyor. Haberimizde, 13 Ocak Çukur, Zalim İstanbul, Sefirin Kızı reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.