Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Ocak Çukur, Zalim İstanbul, Sefirin Kızı reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

sonuçları açıklandı mı? 13 Ocak Çukur, Zalim İstanbul, sonuçlarında kim birinci oldu?

Ekranlara gelen dizi ve filmler sonuçlarında birinci olabilmek için yarıştı. Pazartesi akşamı ekrana gelen yapımlar arasında Show TV’de Çukur, Kanal D’de Zalim İstanbul, Star TV’de Sefirin Kızı yer aldı. Her gün bir önceki sıralamalar belli oluyor. Buna göre ‘’ açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği üzere diziler 2 hafta boyunca ekrana gelmemişti. Geçen haftaki sıralamada ise Total grubunda ikinci sırada Bizim İçin Şampiyon (T.S.), üçüncü sırada ise Karayip Korsanları Salazar'ın İntikamı (Y.S.) yer almıştı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Ocak Çukur, Zalim İstanbul, sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

Giriş Tarihi: 14.1.2020 09:20
Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Ocak Çukur, Zalim İstanbul, Sefirin Kızı reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

sonuçları açıklandı mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Dün akşam Kanal D'de Zalim İstanbul, Star TV'de Sefirin Kızı, Show TV'de Çukur yeni bölümleriyle ekrana geldi. İki haftalık aradan sonra diziler izleyicisiyle buluşmaya başladı. Geçen haftaki sıralamada ise Total grubunda ikinci sırada Bizim İçin Şampiyon (T.S.), üçüncü sırada ise Karayip Korsanları Salazar'ın İntikamı (Y.S.) yer almıştı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken, zirvenin sahibi değişmeye devam ediyor. Peki 13 Ocak açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? Çukur, Zalim İstanbul, sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 13 OCAK

Reyting sonuçları güncel olarak duyuruluyor. Haberimizde, 13 Ocak Çukur, Zalim İstanbul, Sefirin Kızı reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Ocak Çukur, Zalim İstanbul, Sefirin Kızı reyting sonuçlarında kim birinci oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN