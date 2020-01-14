AK Parti'nin bugün yapılan Meclis toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan farklı partilerden seçilen bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçtiğini duyurdu. Gündemin önemli konu başlıklarından biri olan bu durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkanları'na takılan rozetlerin ardından hangi isimlerin AK Parti'ye geçtiği merak ediliyor. Bu bağlamda; Saadet'ten AK Parti'ye geçen Osmaniye Hasanbey Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

SELAHATTİN DENİZOĞLU KİMDİR?

1967 yılında Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde dünyaya gelen Selahattin Denizoğlu, ilk, orta ve lise öğrenimini Bahçe'de tamamladı. Liseden sonra çiftçilikte uğraşan Denizoğlu evli ve 4 çocuk babasıdır.

İşte AK Parti'ye geçen belediye başkanları:

İyi Partili Kayseri - İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek

Saadet Partili Osmaniye - Hasanbey ilçesi Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu

CHP'li Osmaniye Düziçi Böcekli Belediye Başkanı Doğan Öztürk

Bağımsız olan Elazığ - Keban ilçesi Belediye Başkanı Fethiye Atlı

Bağımsız olan Erzurum Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan