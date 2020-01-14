Tutunamayanlar 2.bölüm fragmanı yayında! Tutunamayanlar yeni bölümde neler oluyor?

TRT1'in sevilen dizisi Tutunamayanlar yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Her Salı yeni bölümüyle ekrana gelen dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları merak ediliyor. Başrollerinde Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu'nun yer aldığı dizinin senaryosunu Mustafa Karataş ve Osman Nail Doğan'ın kaleme almıştır. Bu akşam ekrana gelecek olan Tutunamayanlar 2. Bölümde Tarık, ekonomik olarak da zor durumda olan İrem'e iş konusunda yardım etmeye çalışır. Peki Tutunamayanlar 2.bölümde neler oluyor?