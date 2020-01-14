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2.bölüm fragmanı yayında! Tutunamayanlar yeni bölümde neler oluyor?

Ekranların sevilen dizisi 2.bölümü bu akşam ekrana gelecek. TRT1’de yayınlanan dizi geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekrana gelmişti. Başrollerinde Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu ve Zafer Algöz’ün yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Bu akşam ekrana gelecek olan 2.bölümde bir an önce terfi alıp, Avrupa’ya tayin olmak isteyen ilham perisi İlhan, toplanan periler konseyine ‘yaptığı ilhamlarla’ ilgili bir sunum yapmış, fakat beklediği sonucu alamamış ve eski görev yerine tekrar dönmüştür. Peki Tutunamayanlar yeni bölümde neler oluyor? fragmanı yayında!

Giriş Tarihi: 14.1.2020 12:36
Tutunamayanlar 2.bölüm fragmanı yayında! Tutunamayanlar yeni bölümde neler oluyor?

TRT1'in sevilen dizisi yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Her Salı yeni bölümüyle ekrana gelen dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları merak ediliyor. Başrollerinde Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu'nun yer aldığı dizinin senaryosunu Mustafa Karataş ve Osman Nail Doğan'ın kaleme almıştır. Bu akşam ekrana gelecek olan Tutunamayanlar 2. Bölümde Tarık, ekonomik olarak da zor durumda olan İrem'e iş konusunda yardım etmeye çalışır. Peki Tutunamayanlar 2.bölümde neler oluyor?

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Tutunamayanlar 2.bölüm fragmanı yayında! Tutunamayanlar yeni bölümde neler oluyor?
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