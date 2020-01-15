Bir Zamanlar Çukurova 51.bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm: “Benim oğlum yaşayacak!”

ATV ekranlarının ve Perşembe akşamlarının rakipsiz dizisi Bir Zamanlar Çukurova 51.bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanındaki ölümcül sahne, dizinin hayranlarını gözyaşlarına boğarken Züleyha'nın mı Müjgan'ın mı bebeği doğacak ya da ölecek merak konusu oldu. İki kadın aynı anda yan yana doğuma alınırken Müjgan isyan edecek ve Züleyha'ya hastanede saldıracak. Küçük Adnan ise alevler arasında kalacak, Haminne ise ortalıktan kaybolacak. İşlerin sarpa sardığı ve heyecanın hız kesmediği Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 51.bölüm fragman ve detaylarına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ATV ekranlarının soluksuz izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecan ve aksiyonun hız kesmediği dizinin tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İşte ayrıntılar!