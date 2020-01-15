Parasite filmi konusu nedir? En İyi Film, Yönetmen ve Kurgu dallarında Oscar adayı Parasite filmi oyuncuları kim?

En İyi Film dalında Oscar adayı Parasite filmi konusu ve oyuncularıyla yoğun ilgi görüyor. Bong Joon-ho'nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrolünde Kang-ho Song, Sun-kyun Lee gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Film hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler '' Parasite filmi konusu ve oyuncuları'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Peki En İyi Film dalında Oscar adayı Parasite filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

EN İYİ FİLM DALINDA OSCAR ADAYI PARASİTE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Güney Kore'de tüm gişe rekorlarını kırarak 10 milyon izleyiciye ulaşan ve ülkesinin Oscar adayı olan Parazit'in merkezinde birbirinden derin farklarla ayrılan Park ve Kim aileleri var. Neredeyse sefalet içinde yaşayan Kim ailesinin fertleri gerçek kimliklerini bir şekilde saklayarak birer birer, zenginlikleri sınır tanımayan Park ailesinin hizmetine giriyor. Bu tuhaf birliktelik sürerken sınıf atlama çabası ve servet kibrinin yol açtığı trajikomik olaylar ardı ardına gerçekleşiyor. Parazit, güçlü sinema dili ve sürprizlerle dolu, sağlam senaryosuyla öne çıkıyor.

Dram-aile türündeki film, birbirlerine benzeyen ama farklı görünen iki ailenin aracılığı ile günümüz insanlarının nasıl yaşadığını konu almaktadır.

PARASİTE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kang-ho Song, Sun-kyun Lee, Yeo-jeong Jo, Woo-sik Choi, Hye Jin Jang

Yönetmen: Bong Joon-ho

Ülke: Güney Kore

Dağıtım: Bir Film

Yapım: Joon-ho Bong, Young-Hwan Jang