Kaia Gerber tatil görüntülerini paylaştı! Kaia Gerber kimdir?

Cindy Crawford ile Rande Gerber'in kızı Kaia Gerber tatil görüntüleriyle konuşulmaya başlandı. Son dönemin hızla yükselen ismi geleceğin süper modeli olarak gösteriliyor. Miami tatilinde arkadaşlarıyla objektiflere takılan Kaia Gerber'in hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Peki Kaia Gerber kimdir, nereli?

KAİA GERBER KİMDİR?

Kaia Gerber 3 Eylül 2001 doğumludur. 18 yıl yaşındaki Kaia Gerber Los Angeles, Kaliforniya, ABD doğumludur.

Kaia Gerber dünyanın en ünlü top modellerinden olan Cindy Crawford'un kızıdır. Annesi gibi model olarak birçok markanın reklam yüzü ve podyum çekimlerinde mankenlik kariyerine adım atmıştır.

Malibu High School'da eğitim hayatını sürdürmektedir. Henüz genç yaşına rağmen annesini şimdiden geride bırakmış ve hem Amerika'da hemde bir çok ülkede isminden söz ettirmeyi başarmıştır.

2018 yılında ise dünyaca ünlü fotoğrafçı, fenomen Türk asıllı Mert Alaş ile bir araya gelmiş ve The Love Magazine için moda çekimi gerçekleştirmiştir. Günümüzde Fendi ve Chanel defilelerinde sıkça podyumda yer alarak mankenlik kariyerini sürdüren Gerber şimdiden geleceğin süper modeli olarak gösterilmektedir.