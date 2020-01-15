Nazım Hikmet doğum gününde anılıyor! Nazım Hikmet ne zaman öldü? İşte 118. doğum günü ve hayatı hakkında merak edilenler!

Güzel yüzlü şair olarak bilinen Nazım Hikmet'in bugün 118.doğum günü. Sevenleri, hayranları sosyal medya üzerinden onunla ilgili paylaşımlar yaparken hayatı ile ilgili detayları da merak ediyorlar. Yaşamının büyük bir kısmını yurtdışında ve sürgünde geçiren isim Türkiye'de serbest nazımın ilk uygulayıcısı olup aynı zamanda Çağdaş Türk şiirinin de önemli isimleri arasında yer alıyor. Edebiyata büyük katkı sağlamış isim aynı zamanda şiirleri, oyunları, romanları ve anı yazarlığına da sahip. Haberimizin detaylarından Nazım Hikmet'in hayatına dair tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

İşte detaylar!