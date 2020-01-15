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doğum gününde anılıyor! ? İşte 118. doğum günü ve hayatı hakkında merak edilenler!

Kariyerine pek çok şiir ve roman sığdıran Ran doğum gününde anılıyor. 20.yüzyılın popüler şairleri arasında yer alan isim hayatının büyük bir bölümünü yurtdışında ve sürgünde geçirdi. Türkiye'de serbest nazımın ilk uygulayıcısı ve Çağdaş Türk şiirinin önemli isimleri arasında yer alan Nazım Hikmet'in sevenleri doğum gününe özel sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıyorlar. Onun şiirlerini, sözlerini, hayatını merak edenler ise hakkında bilgi sahibi olmak için araştırma yapmaya başladılar. Yaşamış olsaydı bugün 118 yaşında olacak olan ? İşte tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 15.1.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 10:18
Nazım Hikmet doğum gününde anılıyor! Nazım Hikmet ne zaman öldü? İşte 118. doğum günü ve hayatı hakkında merak edilenler!

Güzel yüzlü şair olarak bilinen 'in bugün 118.doğum günü. Sevenleri, hayranları sosyal medya üzerinden onunla ilgili paylaşımlar yaparken hayatı ile ilgili detayları da merak ediyorlar. Yaşamının büyük bir kısmını yurtdışında ve sürgünde geçiren isim Türkiye'de serbest nazımın ilk uygulayıcısı olup aynı zamanda Çağdaş Türk şiirinin de önemli isimleri arasında yer alıyor. Edebiyata büyük katkı sağlamış isim aynı zamanda şiirleri, oyunları, romanları ve anı yazarlığına da sahip. Haberimizin detaylarından Nazım Hikmet'in hayatına dair tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

İşte detaylar!

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Nazım Hikmet doğum gününde anılıyor! Nazım Hikmet ne zaman öldü? İşte 118. doğum günü ve hayatı hakkında merak edilenler!
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