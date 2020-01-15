Netflix yeni dizi 50 metrekareyi duyurdu! 50 metrekare ne zaman başlayacak? Oyuncuları kimler?

Netflix yeni dizisi için heyecan dorukta. BKM'nin yapımcılığını üstlendiği, kara komedi türündeki 50 metrekare dizisi vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başladı. Burak Aksak tarafından kaleme alındığı bilinen ve başrollerinde ünlü isimlerin bulunduğu yapım tüm dünyada aynı anda yayına girecek. 8 bölümden oluşacak olan yapım şimdilerde diziseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, 50 metrekare konusu nedir, oyuncuları kimler? 50 metrekare ne zaman başlayacak? İşte Netflix'in yeni dizisi ile ilgili tüm detaylar…

50 METREKARE OYUNCULARI

Dizide Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt ve Özgür Emre Yıldırım rol alacak.

50 METREKARE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Burak Aksak tarafından 2017 yılında yazılan ancak yüksek maliyeti sebebiyle herhangi bir yayın platformuyla anlaşılamayan yapım, Netflix'te yayınlanacak. Dizinin çekimlerinin Ocak ayında başlaması ve 2020 yılında yayına girmesi bekleniyor.

50 METREKARE KONUSU

Bu yıl içinde tüm dünyada aynı anda yayına girmesi planlanan 50m2, karanlık alemlerde nam salmış, gizemli bir tetikçi olan Gölge'nin kim olduğunu bulma yolculuğunu konu alıyor. Gölge, babası gibi gördüğü Servet tarafından uğradığı ihanetin ardından kaçarken kendini hiç bilmediği bir mahallenin 50 metrekarelik terzi dükkanında bulur. Ortalık durulana kadar oraya sığınan Gölge'yi gören mahalle sakinleri onu yeni vefat etmiş terzi dükkan sahibinin oğlu zanneder. Yalan üzerine kurulu bu yeni kimlik, Gölge'nin geçmişi ve kimliğiyle ilgili sırları ortaya çıkaracaktır. Mahalleye ve buradaki insanlara alıştıkça Gölge yeni birine dönüşecek ve gerçekte kim olduğunu anlamaya başlayacaktır.

50 m2 oyuncuları Engin Öztürk ve Aybüke Pusat kimdir?

ENGİN ÖZTÜRK KİMDİR?

Engin Öztürk, 28 Eylül 1986 tarihinde Eskişehir'de ailesinin dördüncü çocuğu olarak doğmuştur. 3 ablası vardır. Baba tarafı Bulgaristan, anne tarafı ise Selanik göçmenidir. Babası havacı astsubay olduğu için çocukluğu Eskişehir askeri lojmanlarında geçti. Lise yıllarında başlamak üzere 8 yıl voleybol oynadı. Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra baba mesleğini seçip 2003 yılında İzmir Hava Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girmiş ve 2005 yılında mezun olmuştur. Ancak kendisi askerlikle bağdaşamadığı için 2006 yılında TSK.dan ayrılarak Ankara'ya gelmiş ve 2008 yılında girmeyi başardığı Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümündeki eğitimini 2012 yılında bitirmiştir.

İzmir Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunda iken girdiği "Tiyatro Kolu"nda edindiği tiyatro merakı yüzünden konservatuara girmiştir. Bir ara barmenlik de yaptı.

Engin Öztürk, 2010 yılında Vedat Türkali'nin senaryosunu yazdığı "Fatmagül'ün Suçu Ne?" adlı dizinin seçmelerini kazanıp, Beren Saat, Engin Akyürek, Sumru Yavrucuk, Musa Uzunlar, Civan Canova, Fırat Çelik, Murat Daltaban, Buğra Gülsoy, Kaan Taşaner, Deniz Türkali, Seda Güven, Esra Dermancıoğlu, Bülent Seyran ile birlikte oynadı.

Engin Öztürk, 2012 yılında oyuncuları arasına sonradan katıldığı; senaryosunu Emrah Serbes'in yazdığı, yönetmenliğini Serdar Akar ve Mustafa Altıoklar'ın yaptığı "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" adlı dizide Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Ege Aydan, Seda Bakan, Sezin Akbaşoğulları gibi oyuncularla birlikte oynamıştır.

2013 yılında da "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Selim karakterini canlanmıştır. Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosunu Meral Okay ve Meral Okay'ın ölümünden sonra Yılmaz Şahin'in yaptığı "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde; Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Burak Özçivit, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Pelin Karahan, Merve Boluğur, Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Berrak Tüzünataç, Deniz Çakır, Meltem Cumbul, Sarp Akkaya gibi oyuncular rol almıştır.

AYBÜKE PUSAT KİMDİR?

20 Mayıs 1995 yılında Ankara'da dünyaya gelen güzel oyuncu Hacettepe Üniversitesi'nde Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümü mezunudur. Dans ve piyano eğitimleri aldıktan sonra balerin olmayı tercih etmiştir. Daha sonra eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünde devam ettirme kararı almıştır.

2014 yılında düzenlenen Elidor Miss Turkey yarışmasında 3.seçilerek dereceye girmiştir. Kariyerine oyuncu olarak devam etmeye karar veren Pusat, Medcezir dizisi ile oyunculuğa adım atmıştır. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı dizinin kadrosunda yer almıştır.

2017 yılına gelindiğinde Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam eden dizide Doktor Bahar karakteri ile büyük çıkış yakalamıştır. Söz dizisi başrollerini Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç ve Mehmet Özgür gibi isimlerle başrolü paylaşmaktadır.