Özge Özpirinçci o sorulara sinirlendi! Özge Özpirinçci kimdir?

Birçok projede rol alan başarılı oyuncu Özge Özpirinçci geçtiğimiz günlerde sevgilisi Burak Yamantürk ile el ele Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı. Yeni yılda evlenecek misiniz sorularına tepkisini gösteren oyuncu bu sorulardan sıkıldığını belli ederken gerekli açıklamalarını da yaptı. Kişisel sosyal medya hesapları üzerinden eğlenceli paylaşımlar yapan oyuncu birçok dizi, film ve reklamda rol almış ve adından söz ettirmeyi başarmıştır. Merak edilen isimler arasında yer alan Özge Özpirinçci kimdir? Özge Özpirinçci kaç yaşında ve nereli?

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİMDİR?

Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986'da İstanbul'da doğdu.

İlkokul ve ortaokulu İstanbul'da okudu. Lise eğitiminde ise AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde aldı. Lise öğretimini tamamladıktan sonra Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünü kazandı. 2008'de ise mezun oldu.

Özpirinçci ilk olarak ünlü firmaların reklam filmlerinde rol aldı. 2007-2008 yılları arasında ise Cesaretin Var Mı Aşka adlı TV dizisinde Ebru karakterini canlandırdı.

2008-2009 yılları arasında beğeniyle izlenen Kavak Yelleri adlı dizide 5 bölüm boyunca Ada adındaki kanser hastası bir kızı canlandıran oyuncu, bu projenin ardından Melekler Korusun adlı dizideki İpek karakteriyle ilk kez başrol oynama fırsatını yakaladı.

Bu dizideki başarılı performansıyla geniş kitlelerce tanınan oyuncunun ilk sinema filmi ise Zülfü Livaneli'nin yazdığı ve yönettiği Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatıldığı 'Veda' filmi oldu. Oyuncu filmde Mustafa Kemal Atatürk'e aşık olan Fikriye karakterini canlandırdı.

2011 yapımı Anadolu Kartalları filminin kadrosunda da yer alan oyuncu, Üsteğmen Ayşe Dinçer karakterine hayat verdi.

Özpirinçci, Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ın hafızalara kazınan Al Yazamalım filminin dizi versiyonunda başarılı bir performans sergiledi.

Ünlü oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Engin Altan Düzyatan ile 12 Nisan 2013'te nişanlandı.

Özpirinçci son olarak Ağır Roman Yeni Dünya dizisinde Zehir Ahu karakteriyle ekranlarda yer aldı.

Rol aldığı diziler

Ağır Roman Yeni Dünya (2012)

Al Yazmalım (2011-2012)

Deli Saraylı (2010)

Melekler Korusun (2008-2010)

Kavak Yelleri (2008-2009)

Cesaretin Var mı Aşka (2007-2008)

Rol aldığı filmler

Veda (2010)

Anadolu Kartalları (2011)

Kayıp (2012)