Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Rise of Empires: Ottoman fragmanı yayınlandı! Netflix Osmanlı dizisi Rise of Empires: Ottoman ne zaman başlıyor? Konusu ve oyuncuları

fragmanı yayınlandı! Netflix Osmanlı dizisi Rise of Empires: Ottoman ne zaman başlıyor? Konusu ve oyuncuları

Netflix imzalı dizisinin fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu’nun yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Emre Şahin oturuyor. Tarihe damga vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu alan dizi 6 bölümden oluşuyor. Dizinin fragman tanıtımlarını izleyenler ‘’ Netflix Osmanlı dizisi Rise of Empires: Ottoman ne zaman başlıyor?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Hem oyuncu kadrosu hem konusuyla büyük beğeni toplayan Osmanlı dizisinin yayın tarihi ise belli oldu. Peki Netflix Osmanlı dizisi ne ve oyuncuları kimler? İşte dizinin yayın tarihi ve merak edilenler…

Giriş Tarihi: 15.1.2020 15:18
Rise of Empires: Ottoman fragmanı yayınlandı! Netflix Osmanlı dizisi Rise of Empires: Ottoman ne zaman başlıyor? Konusu ve oyuncuları

Dijital yayın platformu Netflix Rise of Empires: Ottoman dizisiyle karşımıza çıkıyor. Yeni belgesel dizi niteliğinde olan yapım 6 bölümden oluşuyor. İlk tanıtım fragmanlarıyla ilgi çeken Rise of Empires: Ottoman Fatih Sultan Mehmet'in yükselişini ve İstanbul'un fethini konu alıyor. Çekimleri İstanbul'da gerçekleşen dizi Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınıyor. Peki Rise of Empires: Ottoman ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Netflix Osmanlı dizisi Rise of Empires: Ottoman fragmanı, konusu ve oyuncuları sizlerle…

NETFLİX OSMANLI DİZİSİ RİSE OF EMPİRES: OTTOMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Netflix'in yeni belgesel dizisi Rise of Empires: Ottoman 24 Ocak tarihinde izleyicisiyle buluşacak.

Rise of Empires: Ottoman filminin fragmanı

Rise of Empires: Ottoman filminin fragmanı

RİSE OF EMPİRES: OTTOMAN OYUNCULARI KİMLER?

Netflix Osmanlı dizisi Rise of Empires: Ottoman oyuncuları arasında Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez yer alıyor.

RİSE OF EMPİRES: OTTOMAN KONUSU NEDİR?

Tarihe damga vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet'in yükselişini ve İstanbul'un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nu farklı bir açıdan ele alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rise of Empires: Ottoman fragmanı yayınlandı! Netflix Osmanlı dizisi Rise of Empires: Ottoman ne zaman başlıyor? Konusu ve oyuncuları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN