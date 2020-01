Rise of Empires: Ottoman fragmanı yayınlandı! Netflix Osmanlı dizisi Rise of Empires: Ottoman ne zaman başlıyor? Konusu ve oyuncuları

Dijital yayın platformu Netflix Rise of Empires: Ottoman dizisiyle karşımıza çıkıyor. Yeni belgesel dizi niteliğinde olan yapım 6 bölümden oluşuyor. İlk tanıtım fragmanlarıyla ilgi çeken Rise of Empires: Ottoman Fatih Sultan Mehmet'in yükselişini ve İstanbul'un fethini konu alıyor. Çekimleri İstanbul'da gerçekleşen dizi Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınıyor. Peki Rise of Empires: Ottoman ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Netflix Osmanlı dizisi Rise of Empires: Ottoman fragmanı, konusu ve oyuncuları sizlerle…

NETFLİX OSMANLI DİZİSİ RİSE OF EMPİRES: OTTOMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Netflix'in yeni belgesel dizisi Rise of Empires: Ottoman 24 Ocak tarihinde izleyicisiyle buluşacak.

Rise of Empires: Ottoman filminin fragmanı

RİSE OF EMPİRES: OTTOMAN OYUNCULARI KİMLER?

Netflix Osmanlı dizisi Rise of Empires: Ottoman oyuncuları arasında Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez yer alıyor.

RİSE OF EMPİRES: OTTOMAN KONUSU NEDİR?

Tarihe damga vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet'in yükselişini ve İstanbul'un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nu farklı bir açıdan ele alıyor.