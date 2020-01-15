Taşıyıcı 3 konusu nedir? Taşıyıcı 3 oyuncuları ve konusu ile ilgili tüm detaylar burada!

Taşıyıcı 3 filmi konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu akşam ATV ekranlarında olacak yapım aksiyon ve polisiye türünde film seven vatandaşların keyifli vakit geçirmesini sağlayacak. Ünlü aktör Jason Statham'ın başrollerinde bulunduğu yapım henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak. Peki, Taşıyıcı 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Taşıyıcı 3 ile ilgili merak edilenler…

TAŞIYICI 3 KONUSU NEDİR?

Tanınmış bir kişi olan Leonid Vasilev'in biricik kızı kaçırılmıştır. Vasilev sıradan biri değildir, Marsilya'da önemli bir kurulun başındaki kişidir. Ukrayna Çevre Koruma Ajansının başkanı Vasilev'in kaçırılan kızı Valentina'yı Ukrayna'ya götürme görevi ise Frank Martin'e verilecektir. Martin'in işi başından aşkındır. Çünkü kızı alıp Stuttgart ve Budapeşte üzerinden Karadeniz kıyısındaki Odessa'ya götürmekten daha yorucu olan şey Valentina'nın alaycı tavırlarıdır. Yolculuk sırasında Müfettiş Tarconi'in yardımını alan Frank'i sayısız zorluklar beklemektedir. Bir yandan bu işi alması için baskı yapan insanlarla uğraşırken bir yandan da Vasilev tarafından gönderilen ajanlarla başa çıkmak zorundadır. Şımarık Valentina'nın işbirliği yapmaktan uzak havası işini iyiden iyiye zorlaştırır. Hayatlarını tehdit eden birçok saldırıdan kılpayı kurtula kurtula kaçmaya çalışan Frank ile Valentina kısa sürede birbirlerine aşık olacaklardır.

TAŞIYICI 3 OYUNCULARI KİMLER?

-Jason Statham

– Natalya Rudakova

– François Berleand

– Robert Knepper

– Paul Barrett

JASON STATHAM KİMDİR?

12 Eylül 1972 tarihinde,Sydenham, Londra'da doğan ünlü aktör, ailesinin mesleği nedeniyle sokak tiyatrosu ile erken yaşlarda tanıştı. Müzik ve tiyatro ile ilgilenmiş olsa da genç yaşta kendisini spora yönlendiren Statham, özellikle dövüş sporları ve dalgıçlıkla ilgilendi. İngiliz milli dalış takımının bir üyesi olarak katıldığı turnuvalarda dünya 12.liğine kadar yükseldi.

1998 yılında, French Connection adlı giyim markasının modelliğini yaparken İngiliz yönetmen Guy Ritchie ile tanıştı. Ritchie, yeni çekeceği Lock, Stock and Two Smoking Barrels adlı film için sokak serserisi rolünü oynayacak bir aktör arıyordu; Statham ise gençliğinde para kazanmak için sokaklarda taklit ürünler satmıştı. Bacon (ing; domuz pastırması) karakterini canlandırdığı film, hem gişede hem de eleştirmenler bazında büyük ilgi gördü ve Statham'ın oyunculuk kariyeri böylece başlamış oldu.