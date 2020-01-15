Yol Arkadaşım 2 nerede çekildi? Yol Arkadaşım 2 konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yol Arkadaşım 2 konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Bu akşam Star TV ekranlarında televizyonda ilk kez yayınlanacak olan filmin başrollerinde Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak gibi ünlü isimler yer alıyor. Vizyondaki döneminde gişe rekorlarına imza atan komedi türündeki yapımda aynı zamanda 2019 yılında vefat eden ünlü sanatçı Dilber Ay da yer alıyor. Peki, Yol Arkadaşım 2 konusu nedir? Yol Arkadaşım 2 nerede çekildi?

YOL ARKADAŞIM 2 KONUSU NEDİR?

Yol Arkadaşım 2, Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından "yol arkadaşlığı" kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son 1 yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç laç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir…

YOL ARKADAŞIM 2 OYUNCULARI KİMLER?

İbrahim Büyükak (Şeref)

Oğuzhan Koç (Onur)

Ezgi Eyüboğlu (Çilek)

Dilber Ay (Muzaffer Usta)

Olgun Toker (Selim)

Kadir Polatçı (Nevzat)

Bahar Şahin (Cemre)

Aycan Koptur (Yeliz Tufan)

Kıvanç Baran Arslan (Veli)

Tamer Levent (Şükran)

Ülkü Duru (Gülümser)

YOL ARKADAŞIM 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ilk olarak İstanbul'da başladı. Şehrin farklı noktalarına yayılan sahneler çekildikten sonra İstanbul-Ayvalık yolu üzerinde çekimlere devam edildi. Filmin büyük bir bölümü bu yol üzerinde çekilse de Balıkesir'in Ayvalık bölgesinde çekilen birçok sahne de mevcut.