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dizisi konusu ne? nerede çekiliyor, oyuncuları kimler?

Yayın hayatına bu akşam başlayacak olan dizisi konusu ve oyuncuları merak edildi. Başrollerinde Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan ve Hazal Filiz Küçükköse gibi ünlü isimler yer alırken, yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturuyor. ’de ilk fragman tanıtımları izleyicisiyle buluşurken, dizinin çekim yerleri ise merak konusu oldu. Resurrection adlı Kore dizisinden uyarlanan yapımda izleyici adalet ve aşkın büyüklüğünü sorgulayacak. Her Çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelecek olan dizinin oyuncu kadrosu kadar konusu da dikkat çekici. Ay yapım imzalı dizi de intikam ele alınacak. Peki konusu ne? Oyuncuları kimler? ?

Giriş Tarihi: 15.1.2020 10:46
Zemheri dizisi konusu ne? Zemheri dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler?

'nin yeni dizisi oyuncuları ve konusu araştırılmaya başlandı. Her Çarşamba izleyicisiyle buluşacak olan dizinin başrollerinde Alperen Duymaz ve Ayça Ayşin Turan gibi ünlü isimler yer alıyor. Hem konusu hem oyuncularıyla büyük ilgi gören dizide aşkın ve adaletin büyüklüğü sorgulanacak. Resurrection adlı Kore dizisinden uyarlama olarak ekranlara gelecek olan Ay yapım imzalı dizi de intikam ele alınacak. Şimdiden reytingleri alt üst edecek gibi görülen dizinin oyuncu kadrosu, konusu ve çekim yeri haberimizde yer alıyor. Peki konusu ne? oyuncuları kimler?

ZEMHERİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Zemheri dizisi bu akşam Show TV'de yayınlanacak. Haberimizde, ve oyuncuları hakkında detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

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Zemheri dizisi konusu ne? Zemheri dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler?
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