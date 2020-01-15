Show TV'nin yeni dizisi Zemheri oyuncuları ve konusu araştırılmaya başlandı. Her Çarşamba izleyicisiyle buluşacak olan dizinin başrollerinde Alperen Duymaz ve Ayça Ayşin Turan gibi ünlü isimler yer alıyor. Hem konusu hem oyuncularıyla büyük ilgi gören dizide aşkın ve adaletin büyüklüğü sorgulanacak. Resurrection adlı Kore dizisinden uyarlama olarak ekranlara gelecek olan Ay yapım imzalı dizi de intikam ele alınacak. Şimdiden reytingleri alt üst edecek gibi görülen dizinin oyuncu kadrosu, konusu ve çekim yeri haberimizde yer alıyor. Peki Zemheri dizisi konusu ne? Zemheri dizisi nerede çekiliyor oyuncuları kimler?

ZEMHERİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Zemheri dizisi bu akşam Show TV'de yayınlanacak. Haberimizde, Zemheri konusu ve oyuncuları hakkında detaylı bilgiye erişebilirsiniz.