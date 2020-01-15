Zemheri dizisinde Ayaz'ı canlandıran Alperen Duymaz kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Show TV'de bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek olan dizi başlar başlamaz arama motorlarında '' Alperen Duymaz hayatı ve biyografisi'' şeklinde araştırmalar yapılacak. Lise yıllarında müzik ve modellikle ilgilenen oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır. Peki Zemheri dizisinde Ayaz'ı canlandıran Alperen Duymaz kimdir? Alperen Duymaz kaç yaşında?

ZEMHERİ DİZİSİNDE AYAZ'I CANLANDIRAN ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?

Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 tarihinde Ankara'da doğdu. Türk oyuncu ve manken. Lise yıllarında müzik ve modellikle ilgilendi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile oyunculuğa adım attı. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizileriyle kariyerine devam etti. Özellikle Bodrum Masalı dizisiyle tanınmaya başladı. Ardından 2018 yapımı Direniş Karatay adlı filmde Kutay karakterini canlandırdı. Burcu Özberk ile kısa süreli bir ilişki yaşadı. Çukur adlı dizide "Emrah komiser" karakterini de canlandırmaya başladı. Ardından Çarpışma adlı dizide Kerem karakteri ile sevenlerinin karşısına çıktı.

1.83 boya ve 74 kiloya sahip Duymaz'a modellik teklifi gelmesinin ardından Ankara'da modellik yapmaya başladı. Sonraki süreçte pek çok reklam filmlerinde rol aldı.

Alperen Duymaz, Acı Aşk dizisiyle birlikte artık geniş bir kesim tarafından tanınmaya başladı. Alperen Duymaz ikinci projesi olmasına rağmen burada oldukça başarılı bir performans sergileyerek herkesin beğenisini ve takdirini kazandı. Acı Aşk dizisinde Alperen Duymaz'ın rol arkadaşları olan Seçkin Özdemir, Erkan Can, Sezgi Sena Akay ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerle birlikte çok konuşulan bir iş çıkarmıştır.

2016 yılında ise Kanal D ekranlarındaki yayın hayatına başlayan Bodrum Masalı adlı dizide Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Hilmi Cem İntepe, Dilan Çiçek Deniz, Toprak Sağlam gibi güçlü isimlerle rol almaya başladı. Alperen Duymaz'ın Bodrum Masalı'nda Ateş rolüne hayat vermesi sonrasında ekranların aranan yüzü olma başarısına ulaştı.

Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran Çukur dizisinde Dilan Çiçek Deniz, dizideki adıyla Sena karakterinin abisi olarak ekranlara geri döndü. Alperen Duymaz, sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen Çukur'da komiser Emrah rolünü canlandırdı.

Alperen Duymaz, Show TV ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can, Hakan Kurtaş, İsmail Demirci, Sevtap Özaltun, Merve Çağıran, Efecan Şenolsun, Buse Kahraman, Furkan Kalabalık gibi isimlerin yer aldığı Çarpışma dizisinde Kerem karakterini canlandırdı.

Zemheri dizisinde Ayaz karakterini Alperen Duymaz canlandıracak.

AYAZ (ALPEREN DUYMAZ)

Ayaz için hayatında en değerli varlık annesidir. Onun için her şeyi yapabilecek olan genç adam için okuduğu üniversitede karşılaştığı Firuze, bir milat olur. Ayaklarını yerden kesen bu güzel kızla, aşkı tadan Ayaz'ın hayatı yıllar sonra bir gece ansızın kapılarına dayanan babasının gelişiyle alt üst olur. Ayaz, yaşamının en zorlu kararıyla karşı karşıya kalır. Bir yanda vicdanı yani annesi diğer tarafta ise hayatının aşkı... Kalp insanı olan genç adamın yapacağı seçim, onu büyük bir fırtınaya doğru sürükleyecektir.