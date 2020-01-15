Zemheri dizisinde Firuze karakterini canlandıran Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında? Ayça Ayşin Turan nereli?

Zemheri dizisinde Firuze karakterini canlandıran Ayça Ayşin Turan kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Show TV'de yayınlanmaya başlayacak olan dizinin oyuncularından Firuze karakteri merak konusu oldu. Dizideki karakterler ve bu karakterleri canlandıran oyuncular, dizinin yayınlandığı akşam ve ertesinde yoğun olarak araştırılıyor. Dizinin sevilen oyuncularından Zemheri dizisinde Firuze karakterini canlandıran Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan kaç yaşında? İşte merak edilenler

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992 Sinop doğumludur. Babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu'dur. İstanbul Üniversitesi Radyo sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam etmektedir. Oyunculuk eğitimini Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda alan Ayça Ayşin Turan ayrıca Sinop Belediye Konservatuarı'nda da eğitim görmüştür.

2011 yılında yayınlanan Dinle Sevgili dizisiyle televizyon dünyasına adım atan oyuncunun asıl çıkışı Karagül dizisinde canlandırdığı "Ada" rolüyle olmuştur. Netflix'de yayınlanan Hakan: Muhafız dizisinde Leyla karakterine hayat veren Ayça Ayşin Turan, 1.67 metre boyunda, 47 kilo ve Akrep burcudur. Zemheri dizisinde Ayça Ayşin Turan, Firuze karakterini canlandıracak.

AYÇA AYŞİN TURAN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:

2019 – Hakan: Muhafız (Leyla) (TV Dizisi)

2017 – Meryem (Meryem Akça) (TV Dizisi)

2016 – Altınsoylar (Burcu) (TV Dizisi)

2015 – Sevimli Tehlikei (Zeliş) (Sinema Filmi)

2014 – Karagül (Ada) (TV Dizisi)

2011 – Dinle Sevgili (Gülfem) (TV Dizisi)

ZEMHERİ DİZİSİ FİRUZE KİMDİR?

Zemheri dizisinde Firuze zeki, adaletli, savaşçı, hassas, merhametli, hakkını savunan ve adalet peşinde koşan güçlü bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Mimarlık Bölümü'nde okuyan 26 yaşındaki genç kızın hayatı Ayaz'la yolunun kesişmesiyle tamamen değişecektir. Hayatında ilk defa aşkı tadan Firuze'nin anne ve ağabeyinden kaynaklı zorlu yaşamı, babasının üzerine atılan bir suç yüzünden hapse girmesiyle daha da çetin bir hal alacaktır. Genç kız, bu andan itibaren sadece adaleti sağlamak için mücadele edecektir.