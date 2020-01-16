15 Aralık Çarşamba Zemheri reyting sonuçları açıklandı mı? Zemheri dizisi konusu neyi anlatıyor oyuncuları kimler?

Zemheri reyting sonuçları hem yapım ekibinin hem oyuncuların hem de diziyi ilk bölümüyle beğenen seyircilerin araştırdığı aramalar arasında yer alıyor. Firuze (Ayça Ayşin Turan) ile Ayaz (Alperen Duymaz) mahallede beraber büyüyen iki sevgilidir, daha sonra yolları ayrılır. Zengin bir ailenin kızı olan Berrak (Hazal Filiz Küçükköse) depresyondayken Ayaz ile tanışır ve aşık olur, ikili evleneceklerdir. Dizinin kötü adamı Ertan (Caner Cindoruk) ise bir 13 insanın öldüğü iş kazasını kapatmak ve Firuze'nin babasının üzerine yıkmak için planlar yapmaktadır. Firuze babasına atılan iftiranın hesabını sormak için sahte kimlikle Ertan'ın yanında çalışmaya başlar. İki eski sevgili Firuze ile Ayaz da orada karşı karşıya gelir...

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Zemheri dizisi konusunu sizler için yazdık. Dizinin oyuncu kadrosu ise bir hayli zengin. Hakan Muhafız dizisiyle tanınan Ayça Ayşin Turan, son olarak Çukur dizisinde oynayan Alperen Duymaz, son olarak Kadın dizisinde oynayan Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor dizinin oyuncuları arasında yer alıyor.

ZEMHERİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Aralık Çarşamba reyting sonuçları henüz belli olmadı fakat belli olur olmaz haberimizde bulabilirsiniz...