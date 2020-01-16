Deep Web nedir? Giriş nasıl yapılır? Türkiye karşılığı Derin Ağ

Çeşitli nedenlerle bir site sahibi, web sitesi içeriklerinin internette gözükmemesini isteyebilir ve arama motorları tarafından indekslenmeyen bir içerik sınıfına, Deep Web'e dahil olurlar. Durum böyle olunca Deep Web'e olan ilgi ve merak gün geçtikçe artmaya başladı. Hangi siteler internet ortamında gözükmek istemeyip Derin Ağ sistemine dahil olurlar? Detaylı anlatalım.

Deep Web dört kategoriden oluşmaktadır.

Surfaca Web: Özel tarayıcı ya da portal gerektirmez. Haber siteleri ve makaleler bulunur. Bergie Web: Özel tarayıcı ve portal gerektirir. Proxy ve Tor: İki seviye bulunur. İki seviyeyi ayırt eden özellik uzantılarının farklı olmasıdır. Silah ve bomba üretimleri ve eğitimleri, illegal bilimsel araştırmalar yer alır. Charter Web: Son seviyedir. Buraya giriş yönlendirme ile olur. Birçok gizli bilgiler burada tutulur.

DEEP WEB'TE HANGİ SİTELER BULUNUR?

Birçok internet sitesi arama motorlarında gözükmek istemezler. Bunlara örnek verecek olursak; kamu ve özel şirket arşivleri, kütüphane arşivleri, personel bilgileri gibi birçok bilgiyi barındıran linkler olabilir. Ayrıca ajaxlı siteler (jQuery ile çalışan), flash siteler, şifre ile girilen siteler, ftp siteleri Deep Web ağına dahillerdir. Çünkü bu siteler arama motorları tarafından okunması zordur. Son olarak güvenlik açığı oluşmaması için, sistem ve yönetici klasörleri de buraya dahildir.

Yapılan araştırmalara göre yaklaşık olarak 500 bin web sitesi Deep Web'te yer alıyor.

DEEP WEB'E NASIL GİRİLİR? GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Deep Web'e giriş yöntemi konuya ilgi duyan kişiler tarafından merak ediliyor. Sisteme giriş kapalı uçlu DNS yönlendirmesi ile oluyor. Bunun içinde özel tasarlanmış tarayıcı ya da işletim sistemi gerekli. Tarayıcı uygulaması ilk ABD tarafından kuruldu ve sonra iptal edilerek internette paylaşıldı.

Deep Web sisteminin içinde yasal olmayan içerik paylaşımları da yer alıyor. Bunlara Karanlık Ağ olarak ad verilmiştir. Karanlık ağ bilgilerinde ise çok fazla yanlış ya da illegal bilgiler olduğu söylenmektedir.

Google, Yandex gibi önemli tarayıcılarda milyarlarca sonuç çıksa bile bunun arka planında yüz binlerce gizli siteler var. İnsanlara ise bu olay yani Deep Web olayı gizemli olduğu için çekici gelmekte.