Gelin adayı Solmaz Çiros kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Aslen İzmirli olan Çiros'un son halini görenler şoke oluyor. Bir zamanlar Show TV'de Evleneceksen Gel programındaki danslarıyla konuşulan Solmaz'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Evlilik programlarında ettiği kıvrak dansıyla dikkat çeken Çiros, bu dans performanslarını sahnelerinde de yapmayı ihmal etmiyor. Peki Gelin adayı Solmaz Çiros kimdir, kaç yaşında? Solmaz'ın son halini görenler inanamıyor…

SOLMAZ ÇİROS KİMDİR?

1997 yılında dünyaya gelen Solmaz Çiros aslen İzmirlidir. Yaşamını İzmir'de Romanların yaşamış olduğu mahallede sürdürmektedir. 20 yaşındaki oyuncu Solmaz Çiros ailenin dört evladından biridir.

Bir dönem Star TV ekranlarında yayınlanan ve Zuhal Topal'ın sunduğu evlenme programına katılan Solmaz Çiros bu program ile ünlenmiştir. Daha sonrasında ise . Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın evlilik programına da katılmıştır.

Her daim yaşına göre daha olgun olduğunu söyleyen Çiros, anne ve babası ile birlikte İzmir'de çiçek satarak geçimlerini sağladıklarını her fırsatta belirtmiştir.

TV 8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Aşk-ı Roman dizisinde rol alan Solmaz Çiros sosyal medya hesabını kullanıyordu.

1.70 boyunda ve 1.55 kilo olan Solmaz Çiros samimi kişiliği ile dikkat çekmeyi başarmıştır.